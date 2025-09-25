Rainbow Six Siege: Denari geht aufs Ganze im Anime Trailer

Ubisoft hat einen neuen Anime Trailer zu Rainbow Six Siege X veröffentlicht: Denari geht aufs Ganze!

Der Keres-Legion-Prototyp muss vernichtet werden, während Denari auf eine bedeutende Sabotagemission geschickt wird. Schaut euch hier den Rainbow Six Siege X: Denari geht aufs Ganze – Anime Trailer an: