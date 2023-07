Rainbow Six Siege: Deutlich weniger Cheater dank XIM-Erkennung

Ubisoft verzeichnet einen signifikanten Rückgang von Cheatern in Rainbow Six Siege auf Konsolen.

Dank des Einsatzes des MouseTrap-Systems konnten mehr als 70 % weniger Cheater ausgemacht werden, die Maus- und Tastatur auf Konsolen benutzen. Viele Cheater benutzen Geräte wie XIM, um Eingaben eines Controllers zu simulieren.

In einem Bericht schreibt Ubisoft: „Es gab einen Rückgang von 78 % bei den entdeckten Eingabemanipulationen (Maus- und Tastaturbenutzer:innen) in Rainbow Six Siege. Betrachtet man die „Mit Rang“-Spiele allein, ist der Rückgang ähnlich hoch: 73 % weniger Eingabemanipulationen als vorher.“