Rainbow Six Siege: Die weltbesten Spieler treten in Atlanta an

Die weltbesten Tom Clancy’s Rainbow Six Siege E-Sport Spieler:innen treten in Atlanta, Georgia, beim zweiten Blast R6 Major 2023 an

Ubisoft und BLAST geben Details zum letzten BLAST R6 Major der Saison 2023 in Rainbow Six Siege bekannt, das vom 30. Oktober bis 12. November in Atlanta, Georgia, USA, stattfinden wird.

Auf das erfolgreiche Major von Mai in Kopenhagen, Dänemark aufbauend, wird das BLAST R6 Major Atlanta das gleiche 3-Phasen-Format aufweisen. Das Finale-Wochenende wird hierbei vor einem Live-Publikum in der Gas South Arena in Atlanta, Georgia, ausgetragen wird. Tickets sind hier erhältlich.

Termine & Ort: ​

Phase 1 – Play-In: 30. Oktober bis 2. November – nicht für die Öffentlichkeit zugänglich.

Phase 2 – Playoffs: 4. November bis 8. November – nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. ​ ​

Phase 3 – Finals: 10. bis 12. November – für die Öffentlichkeit zugänglich in der Gas South Arena, Atlanta).

In den kommenden Monaten wird die zweite Phase der Season 2023 beginnen. Teams aus den neun verschiedenen Regionen von BLAST R6 werden versuchen, sich als eines der 24 Teams für das Atlanta Major zu qualifizieren. Sie werden um den Hauptanteil des Preispools von 750.000 $ USD kämpfen sowie um Punkte für die Qualifikation für das Six Invitational 2024 in Brasilien.

Nordamerika und insbesondere die USA sind seit den Anfängen eine Kernregion der Rainbow Six Siege-E-Sport-Szene. Beim letzten Rainbow Six Major in Nordamerika im Mai 2022 führte der Heimvorteil in Charlotte, North Carolina, das Team DarkZero Esports zu ihrem ersten Major LAN-Sieg. Nordamerika hofft auf einen ähnlichen Erfolg in Atlanta im November.

Das BLAST R6 Major Atlanta wird das erste Rainbow Six Siege-Event sein, das im Bundesstaat Georgia stattfindet. Die Region ist nicht unbekannt, wenn es um große E-Sports-Events geht, denn in den vergangenen Jahren waren bereits einige andere E-Sports-Titel in der Stadt zu Gast.

Weitere Informationen über den Veranstaltungsort, den Kartenverkauf und mehr gibt es hier: https://rainbow6.com/AtlantaMajor2023.