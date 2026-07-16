Rainbow Six Siege: Diese beiden Teams kämpfen in Düsseldorf um 14.000 Euro Preisgeld

Nach mehreren Qualifikationsrunden steht das Finale des R6 Central Combine 2026 fest. In Rainbow Six Siege Esports treffen am 25. Juli die Teams ProjectX und Pannuhuone in Düsseldorf aufeinander und spielen um ein Preisgeld von 14.000 Euro sowie 230 Challenger Circuit Points für den EML Challenger Circuit.

Mehr als 200 Teams aus Europa und der MENA-Region nahmen an den offenen Qualifikationsrunden teil und kämpften um den Einzug in das Offline-Finale. Nach den anschließenden Turnierphasen konnten sich schließlich ProjectX und Pannuhuone durchsetzen.

Das große Finale wird in den Veranstaltungsräumen von Ubisoft Düsseldorf ausgetragen und beginnt am 25. Juli um 14:00 Uhr. Fans können die Begegnungen entweder vor Ort verfolgen oder den Livestream über die offiziellen Rainbow Six Esports-Kanäle ansehen.

Besucher des Offline-Events erwartet neben den entscheidenden Matches auch ein Rahmenprogramm mit verschiedenen interaktiven Angeboten rund um Rainbow Six Siege. Laut Ubisoft sind für die Veranstaltung noch Restkarten erhältlich.

Mit dem R6 Central Combine bietet Ubisoft aufstrebenden Teams aus Europa und der MENA-Region eine Plattform, um sich für den EML Challenger Circuit zu qualifizieren und wertvolle Wettbewerbspunkte zu sammeln.