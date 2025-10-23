Der Schrecken ist zurück – Rainbow Six Siege: Doktor’s Curse erwacht erneut zum Leben!

Ubisoft bringt das beliebte Halloween-Event Doktor’s Curse in Rainbow Six Siege zurück. Noch bis zum 5. November können Spielerinnen und Spieler erneut in den intensiven Versteckspiel-Modus eintauchen, bei dem Monster gegen Jäger antreten.

Das diesjährige Event spielt auf einer komplett überarbeiteten Karte – einer verdrehten Version des bekannten „Clubhaus“-Sch Schauplatzes, der nun als das Labor des Doktors präsentiert wird.

In dieser unheimlichen Umgebung schlüpfen die Teilnehmenden entweder in die Rolle erbarmungsloser Jäger, die mit Hämmern und Fallen auf Monsterjagd gehen, oder sie übernehmen die Seite der Kreaturen, die sich mit Tarnung, List und cleveren Bewegungen durch die Schatten schlagen müssen.

Mit seinem Mix aus Spannung, Strategie und gruseligem Setting bietet Doktor’s Curse auch in diesem Jahr ein besonderes Spielerlebnis, das perfekt zur Halloween-Saison passt und die Community von Rainbow Six Siege erneut in seinen Bann zieht.

Bis zum 5. November sorgt das Halloween-Event erneut für Gänsehaut – diesmal im düsteren Labor des Doktors!