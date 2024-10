Rainbow Six Siege: Doktor’s Curse-Event kehrt für Halloween zurück

Autor:, in / Rainbow Six Siege

Passend zur anstehenden Halloween-Zeit kehrt Doktor’s Curse-Event in Rainbow Six Siege zurück.

Mit dem nun gestarteten Doktor’s Curse-Event ist der Halloween-Spuk erneut über Rainbow Six Siege hereingebrochen. Das zeitlich begrenzte Event läuft bis zum 6. November. In diesem gilt es, dass die Angreifer als Jäger die Monster (Verteidiger) aufspüren müssen, die sich in einer nächtlichen Frankenstein-Schloss-Version der Freizeitpark-Karte verstecken.

Die Doktor’s Curse-Kollektion kehrt mit einer Vielzahl von kosmetischen Gegenständen zurück, darunter neue Pakete für Deimos und Zofia als Jäger bzw. Jägerin sowie Fenrir als Monster. Wenn man sich während des Events im Spiel einloggt, erhält man ein kostenloses Event-Paket, das die Chance bietet, einen zufälligen Gegenstand aus der Kollektion freizuschalten.

Indem man während des Events Ubisoft Connect-Herausforderungen abschließt, kann man zudem weitere Pakete sowie ein komplettes Doktor’s Curse-Paket für Kapkan freischalten.

Die Spielpartien des Doktor’s Curse-Events stellen eine Art Versteckspiel darf, bei dem die Jäger versuchen, die Monster zur Strecke zu bringen, während die Monster entweder ihre Verfolger ausschalten oder ihnen ausweichen, bis die Zeit abläuft. Die Jäger verfügen nur über einen Hammer als Waffe und eines von mehreren Ortungsgeräten.

Auf der anderen Seite können die verteidigenden Monster Fallen platzieren und ihre einzigartige Fähigkeit „Nachtpirsch“ nutzen, mit der sie kurzzeitig unsichtbar werden und schneller laufen können. In diesem Modus gibt es keine Respawns. Daher müssen die Spielenden mit ihren verbündeten Teammitglieder gut zusammenarbeiten, um ihre furchterregenden Feinde, die sie verfolgen, zu überwinden oder um die Schrecken, die im Verborgenen lauern, zu bezwingen.