Rainbow Six Siege: Einnahmenstärkstes Ubisoft-Spiel aller Zeiten

Der Live-Service-Online-Shooter Rainbow Six Siege ist das einnahmenstärkste Spiel in der Geschichte von Ubisoft.

Das kürzlich von Ubisoft veröffentlichte Finanz-Update für das Geschäftsjahr 24-25 hält einige interessante Daten zu den verschiedenen Spielen und Marken des Unternehmens sowie deren Lebenszeiteinnahmen bereit.

So ist der 2016 veröffentlichte Live-Service-Online-Shooter Rainbow Six Siege, der laut Ubisoft über 30 Millionen einzigartige Nutzer vorweisen kann, mit insgesamt 3,5 Milliarden Euro das einnahmenstärkste Spiel in der Ubisoft-Geschichte.

Mit seinen Einnahmen liegt der Shooter nur knapp hinter der gesamten Assassin’s Creed Reihe (4 Milliarden Euro) und vor der Far Cry-Reihe (2 Milliarden Euro). Weitere Ubisoft-Reihen mit Einnahmen von über einer Milliarde Euro sind The Divison, Ghost Recon und Just Dance.