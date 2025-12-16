Rainbow Six Siege: Feiert 10 Jahre mit explosivem Wildcards-Siege-Event

Zurück zu den Wurzeln: Dieses Event bringt das alte Siege-Gefühl zu Rainbow Six Siege!

Zum zehnjährigen Jubiläum von Rainbow Six Siege startet Ubisoft das zeitlich begrenzte Wildcards Siege Event, das bis zum 5. Januar verfügbar ist.

Das Event richtet sich gezielt an langjährige Fans des Taktik-Shooters und führt euch zurück an den Ursprung der Serie. Gespielt wird auf der legendären House-Map, die speziell für das Jubiläum mit zahlreichen Easter Eggs und Anspielungen auf die frühen Tage von Siege ausgestattet wurde.

Im Mittelpunkt steht ein explosiver Bomben-Spielmodus, der mit ikonischen Modifikatoren das klassische Spielgefühl wieder aufleben lässt. Original Recruits und reine ACOG-Loadouts sorgen für Matches, die sich bewusst an der frühen Meta von Rainbow Six Siege orientieren.

Dadurch entstehen Gefechte, die weniger von modernen Komfortfunktionen und stärker von Taktik, Kartenkenntnis und Teamplay geprägt sind.

Das Event ist Teil der aktuellen Ausrichtung von Rainbow Six Siege X, das als Weiterentwicklung des taktischen First-Person-Shooters auf strategische Vorbereitung, zerstörbare Umgebungen und individuelle Operator-Fähigkeiten setzt.

Rainbow Six Siege X ist aktuell für Xbox, PlayStation und PC verfügbar und bildet die Grundlage für kommende Inhalte, während das Wildcards Siege Event einen nostalgischen Blick auf ein Jahrzehnt kompetitiver Multiplayer-Geschichte wirft.