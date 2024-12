Rainbow Six Siege: Freeze-For-All-Permafrost-Event gestartet

Autor:, in / Rainbow Six Siege

Acht Spieler, acht Minuten, kein Leerlauf. Bis zum 6. Januar läuft das Winter-Event „Freeze for All“ in Rainbow Six Siege.

In diesem aktualisierten eisigen Eventmodus, treten acht Operator gegeneinander auf der Karte „Arktis-Werkstatt“ an, einer winterlich überarbeiteten Variante der „Hereford-Basis“ Karte. Der rasante Modus liefert arcade-ähnliche Action eines Free-for-All-Deathmatch, jedoch mit einem zusätzlichen Twist, um schneller zum Sieg zu gelangen. Besiegte Gegner lassen Frostseelen fallen. Sie zu sammeln bringt Bonuspunkte.

Wer zuerst 40 Punkte erreicht oder am Ende des acht-minütigen Matches die höchste Punktzahl erzielt hat, gewinnt. Als Ergänzung zum letztjährigen Event gibt es unbegrenzte Respawns, was die Möglichkeit gibt, sich an dem Operator zu rächen, der einen niedergeschlagen hat, und erlaubt, in jeder actiongeladenen Sekunde dabei zu sein.