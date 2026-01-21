Rainbow Six Siege: Freeze For All Permafrost ist zurück

3 Autor: , in News / Rainbow Six Siege
Übersicht
Image: Ubisoft

Rainbow Six Siege: Freeze For All Permafrost kehrt zurück – Gameplay‑Trailer zeigt frostiges Chaos.

Ubisoft bringt den beliebten Wintermodus Freeze For All in Rainbow Six Siege zurück – diesmal als Permafrost‑Edition. Der neue Gameplay‑Trailer zeigt, wie intensiv und chaotisch das Event wird, das vom 21. Januar bis zum 4. Februar läuft.

Ihr kämpft auf dem gefrorenen Gelände der Arctic Workshop, einer winterlichen Arena, die perfekt für schnelle Gefechte ausgelegt ist. Der Modus setzt auf ein 8‑Operator‑Free‑for‑All, bei dem wirklich jede Person ein Gegner ist.

Was euch erwartet

  • Unendliche Respawns für Nonstop-Action
  • Frozen Souls Mechanik, die das Schlachtfeld dynamisch verändert
  • Rennen bis 40 Kills – schneller und frostiger als je zuvor
  • Hoher Tempo‑Fokus, ideal für kurze, intensive Matches

Der Trailer zeigt klar, dass Ubisoft den Modus weiter verfeinert hat: mehr Chaos, mehr Geschwindigkeit, mehr Winter‑Vibes. Freeze For All Permafrost dürfte damit erneut zu den beliebtesten zeitlich begrenzten Events gehören.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Rainbow Six Siege

3 Kommentare Added

Mitdiskutieren

Hinterlasse eine Antwort