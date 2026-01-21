Rainbow Six Siege: Freeze For All Permafrost ist zurück

Ubisoft bringt den beliebten Wintermodus Freeze For All in Rainbow Six Siege zurück – diesmal als Permafrost‑Edition. Der neue Gameplay‑Trailer zeigt, wie intensiv und chaotisch das Event wird, das vom 21. Januar bis zum 4. Februar läuft.

Ihr kämpft auf dem gefrorenen Gelände der Arctic Workshop, einer winterlichen Arena, die perfekt für schnelle Gefechte ausgelegt ist. Der Modus setzt auf ein 8‑Operator‑Free‑for‑All, bei dem wirklich jede Person ein Gegner ist.

Was euch erwartet

Unendliche Respawns für Nonstop-Action

Frozen Souls Mechanik, die das Schlachtfeld dynamisch verändert

Rennen bis 40 Kills – schneller und frostiger als je zuvor

Hoher Tempo‑Fokus, ideal für kurze, intensive Matches

Der Trailer zeigt klar, dass Ubisoft den Modus weiter verfeinert hat: mehr Chaos, mehr Geschwindigkeit, mehr Winter‑Vibes. Freeze For All Permafrost dürfte damit erneut zu den beliebtesten zeitlich begrenzten Events gehören.