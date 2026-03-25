Rainbow Six Siege: Geheimes [REDACTED]-Event gestartet – Snake und Zero im Einsatz

Rainbow Six Siege startet das mysteriöse [REDACTED]-Event und schickt Spieler gemeinsam mit Snake und Zero auf eine geheime Mission.

In Rainbow Six Siege hat ein neues zeitlich begrenztes Event begonnen, das unter dem Namen [REDACTED] läuft.

Die geheimnisvolle Operation ist ab sofort verfügbar und läuft noch bis zum 8. April 2026, wobei Spieler in eine Infiltrationsmission eingebunden werden, die höchste Präzision und taktisches Vorgehen erfordert.