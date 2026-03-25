Rainbow Six Siege: Geheimes [REDACTED]-Event gestartet – Snake und Zero im Einsatz

In Rainbow Six Siege hat ein neues zeitlich begrenztes Event begonnen, das unter dem Namen [REDACTED] läuft.
Die geheimnisvolle Operation ist ab sofort verfügbar und läuft noch bis zum 8. April 2026, wobei Spieler in eine Infiltrationsmission eingebunden werden, die höchste Präzision und taktisches Vorgehen erfordert.
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3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich dachte Snake motiviert mich wieder in das Spiel einzusteigen. Da habe ich mich leider getäuscht. Vor allem weil ich mir dafür den Battle Pass kaufen müsste
Ist ganz nett aber ich habe länger keine Runde mehr gespielt
Bin null motiviert in das Spiel einzusteigen trotz des Events.