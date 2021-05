Rainbow Six Siege: Gerücht: Mögliches Event für nächste Woche angekündigt

Der Twitter Kanal von Rainbow Six Siege kündigt etwas Wichtiges für den 4. Mai 2021 an. Mit den Worten „Wir haben die Erde durchsucht und nach Erlösung gesucht…“ lässt der Tweet die User ratlos zurück und das große Rätselraten hat begonnen.

Was glaubt ihr, könnte am nächsten Dienstag stattfinden, oder vielleicht angekündigt werden? Könnte es sich sogar um ein Star Wars Crossover Event handeln, weil der 4. Mai der Star Wars Day ist?

We scoured the Earth, looking for salvation… pic.twitter.com/euM4p7lNaX

— Rainbow Six Siege (@Rainbow6Game) April 30, 2021