Rainbow Six Siege: Hacker senden Ingame-Nachrichten an Streamer

Die Hackerangriffe in Rainbow Six Siege nehmen kein Ende. Jetzt erhalten Streamer erste Botschaften.

Wie wir bereits berichtet haben, wurde Rainbow Six Siege erneut gehackt. Jetzt erhalten immer mehr Spieler und Streamer mysteriöse Botschaften und Textnachrichten im Spiel:

SIEGE IS HACKED AND THEY DID THIS??? pic.twitter.com/UfhgbepAFf — Rasco (@rasco100) January 5, 2026