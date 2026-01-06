Rainbow Six Siege: Hacker senden Ingame-Nachrichten an Streamer

Image: Ubisoft

Die Hackerangriffe in Rainbow Six Siege nehmen kein Ende. Jetzt erhalten Streamer erste Botschaften.

Wie wir bereits berichtet haben, wurde Rainbow Six Siege erneut gehackt. Jetzt erhalten immer mehr Spieler und Streamer mysteriöse Botschaften und Textnachrichten im Spiel:

  1. Hattori Hanzo 31280 XP Bobby Car Bewunderer | 06.01.2026 - 12:03 Uhr

    Wer das Game aktuell noch spielt, am besten mit hinterlegter KK oder anderem Zahlungsmittel, der kann auch gleich zum Falschirmsprung ohne Schirm gehen…

    1
  7. karambaa 20840 XP Nasenbohrer Level 1 | 06.01.2026 - 14:00 Uhr

    Scheinen ja richtige Experten bei Ubisoft zu arbeiten.
    Wäre mal Zeit in die eigene Security zu investieren.

    0

