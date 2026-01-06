Rainbow Six Siege: Hacker senden Ingame-Nachrichten an Streamer

Wie wir bereits berichtet haben, wurde Rainbow Six Siege erneut gehackt. Jetzt erhalten immer mehr Spieler und Streamer mysteriöse Botschaften und Textnachrichten im Spiel:
SIEGE IS HACKED AND THEY DID THIS??? pic.twitter.com/UfhgbepAFf
— Rasco (@rasco100) January 5, 2026
— Alicia ✩ (@aIiciaxi) January 5, 2026
Wer das Game aktuell noch spielt, am besten mit hinterlegter KK oder anderem Zahlungsmittel, der kann auch gleich zum Falschirmsprung ohne Schirm gehen…
Läuft mal gar nicht bei R6
Richtig bitter
Läuft bei denen aktuell. Hoffentlich hat es bald ein Ende
Irgendwie find ich es lustig ^^
Warum müssen Streamer immer so schreien/kreischen/brüllen?
Solange es nur bei diesen Nachrichten bleibt, ist das noch halb so wild.
Scheinen ja richtige Experten bei Ubisoft zu arbeiten.
Wäre mal Zeit in die eigene Security zu investieren.