Rainbow Six Siege: Jahr 10 Roadmap-Enthüllung steht kurz bevor

Autor:, in / Rainbow Six Siege

Erste Einblicke in die Zukunft von Rainbow Six Siege gibt es am 18. Mai und die Year 10 Roadmap ist auch dabei!

Rainbow Six Siege gibt einen Vorgeschmack auf das, was in Jahr 10 auf euch zukommt. Am Sonntag, den 18. Mai, wird die Roadmap für das kommende Jahr enthüllt. Schaltet live ein, um exklusive Details zu neuen Inhalten, Updates und Features zu erfahren, die das Spiel weiterentwickeln werden.

Die Enthüllung beginnt um 20:00 Uhr Uhr CEST und wird auf dem offiziellen Twitch-Kanal von Rainbow Six Siege übertragen: twitch.tv/Rainbow6.