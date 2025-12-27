Rainbow Six Siege: Möglicher Server-Exploit: Spieler erhalten massenhaft Gratis‑Credits oder Bans

In der Rainbow Six Siege Community häufen sich derzeit Berichte über einen möglichen Server‑Breach, der zu massiven Störungen im gesamten Ubisoft‑Ökosystem führt.

Spieler melden, dass ihre Accounts plötzlich große Mengen an R6 Credits, Renown, Alpha Packs und seltenen Ingame‑Items erhalten haben, ohne dass sie diese erspielt oder gekauft hätten.

Diese ungewöhnlichen Vorgänge deuten auf einen aktiven Exploit oder eine schwerwiegende Störung der Rainbow‑Six‑Siege‑Server hin, die das gesamte Matchmaking‑System und die Account‑Daten beeinflusst.

Parallel dazu berichten zahlreiche Spieler, darunter auch bekannte Streamer und möglicherweise offizielle Ubisoft‑Accounts, von unerwarteten oder falschen Bans.

Einige dieser Sperrungen wurden bereits wieder aufgehoben, was darauf hindeutet, dass die automatisierten Sicherheitssysteme von Rainbow Six Siege und Ubisoft Connect fehlerhaft reagiert haben.

Die Situation sorgt für erhebliche Unsicherheit, da unklar bleibt, ob weitere Accounts betroffen sein könnten oder ob zusätzliche Datenfehler auftreten.

Ubisoft hat bislang keine offizielle Stellungnahme veröffentlicht, während die Server weiterhin instabil sind und Spieler über Login‑Probleme, Disconnects und fehlerhafte Account‑Informationen berichten.

Weitere Quellen deuten darauf hin, dass Ubisoft an Wartungsarbeiten oder Server‑Restarts arbeitet, um die Situation unter Kontrolle zu bringen. Die Community geht jedoch davon aus, dass ein aktiver Exploit oder ein gezielter Angriff auf die Rainbow Six Siege‑Infrastruktur stattgefunden haben könnte.

Für euch besteht aktuell das Risiko, dass ihr durch das Einloggen in Ubisoft Connect oder Rainbow Six Siege von Datenfehlern, falschen Bans oder ungewollten Account‑Änderungen betroffen sein könntet. Daher wird empfohlen, den Login zu vermeiden, bis Ubisoft eine offizielle Entwarnung gibt und die Stabilität der Server bestätigt.