Rainbow Six Siege: Nestzerstörungs-Modus ab heute spielbar

Der von Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction inspirierter Nestzerstörungs-Modus ist vom 3. Bis zum 24. August spielbar.

Ubisoft gibt ein neues, zeitlich begrenztes PvP-Event für Tom Clancy’s Rainbow Six Siege bekannt: Containment. Das Event beginnt heute, am 3. August, und wird drei Wochen lang bis zum 24. August laufen.

Inspiriert vom kommenden Spiel Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction, versetzt Containment die Spieler in einem neuen Spielmodus namens „Nestzerstörung“ auf eine überarbeitete Version des Konsulats, welches vom Chimera-Parasiten überrannt wird.

Rainbow Six Siege wird außerdem vom 13. bis 15. August kostenlos sein, wobei doppelt so viele Bonus-Battle-Pass-Punkte gesammelt werden können.

Der Trailer zum Containment Event kann hier angesehen werden:

Dieses Ereignis bietet einen Vorgeschmack auf die Welt von Extraction in Rainbow Six Siege, in der ein Team von REACT-Agenten (Angreifern) eingreifen wird, um Nester zu zerstören. Ihnen steht ein Team von Proteus gegenüber, einer tödlichen archäischen Variante, welches die Form von REACT-Operatoren (Verteidigern) annimmt und versuchen wird, deren Verhalten mit maximaler Geschwindigkeit, und nur mit Nahkampfangriffen ausgerüstet, zu imitieren.

Die Verteidiger verfügen über zusätzliche Lebenspunkte, Arunis Faustschlag und Oryx‘ Spezialfähigkeiten, sind aber während des gesamten Spiels waffenlos. Angreifer verfügen über eine Standardausrüstung ohne Modifikatoren und haben nur Zugang zu einer reduzierten Auswahl an Operatoren.

Containment wird einen neuen Spielmodus einführen, Nestzerstörung, bei dem die Spieler um ein Nest kämpfen. Auf der einen Seite erhalten die Angreifer ein zweistufiges Zielszenario: Sie müssen das Nest zerstören, um das Ziel zu erreichen und die Runde zu gewinnen.

Auf der anderen Seite müssen sich die Verteidiger auf Nahkampfangriffe und Oryx‘ Remah Dash verlassen, um ihre Gegner zu stoppen und den Sieg davonzutragen. Natürlich gibt es auch eine alternative Lösung, um den Sieg zu sichern – die Spieler:innen können sich auf die alte, aber effiziente, Methode stützen: das gegnerische Team komplett auszuschalten.

Das Containment Event enthält eine eigene Kollektion von 33 einzigartigen Gegenständen für Rainbow Six Siege Operator, darunter IQ, Ace, Blackbeard, Amaru und Zero auf der angreifenden Seite und Aruni, Jager, Kaid, Mira und Warden auf der verteidigenden Seite.

Die Kollektion umfasst Kopfbedeckungen, Uniformen und Waffenskins. Die exklusiven, zeitlich begrenzten Anpassungsgegenstände jedes Operators sind als Bundles im Shop-Bereich für 1680 R6 Credits oder über die Containment Packs für 300 R6 Credits oder 12500 Renown erhältlich.