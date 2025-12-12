Rainbow Six Siege: Neuer Twitch-Paragon-Trailer zeigt das ultimative Elite-Upgrade

Ubisoft veröffentlicht den Rainbow Six Siege X Twitch Paragon Trailer und präsentiert damit ein neues, legendäres Elite-Set für den Operator Twitch.

Das umfangreiche Paragon Set enthält die Patron of a Million Works Uniform, passendes Headgear, eine neue Victory Dance Animation, eine animierte Player Card, ein Gadget Skin sowie die Masterpiece Waffe für das F2. Zusätzlich erhalten alle Twitch-Waffen neue Weapon Skins, ergänzt durch den Emergency Flyer Charm als kosmetisches Extra.

Mit diesem hochwertigen Skin-Paket steigt Twitch in ihre ultimative Form auf, was die visuelle Identität des Operators deutlich erweitert. Das Paragon Set ist ab sofort direkt im Spiel verfügbar und richtet sich an Spieler, die ihre Operator-Sammlung in Rainbow Six Siege mit seltenen, exklusiven Items erweitern möchten.