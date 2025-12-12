Rainbow Six Siege: Neuer Twitch-Paragon-Trailer zeigt das ultimative Elite-Upgrade

1 Autor: , in News / Rainbow Six Siege
Übersicht
Image: Ubisoft

Twitch erreicht ihre Endstufe – Paragon-Set in Rainbow Six Siege ab sofort verfügbar!

Ubisoft veröffentlicht den Rainbow Six Siege X Twitch Paragon Trailer und präsentiert damit ein neues, legendäres Elite-Set für den Operator Twitch.

Das umfangreiche Paragon Set enthält die Patron of a Million Works Uniform, passendes Headgear, eine neue Victory Dance Animation, eine animierte Player Card, ein Gadget Skin sowie die Masterpiece Waffe für das F2. Zusätzlich erhalten alle Twitch-Waffen neue Weapon Skins, ergänzt durch den Emergency Flyer Charm als kosmetisches Extra.

Mit diesem hochwertigen Skin-Paket steigt Twitch in ihre ultimative Form auf, was die visuelle Identität des Operators deutlich erweitert. Das Paragon Set ist ab sofort direkt im Spiel verfügbar und richtet sich an Spieler, die ihre Operator-Sammlung in Rainbow Six Siege mit seltenen, exklusiven Items erweitern möchten.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Rainbow Six Siege

1 Kommentar Added

Mitdiskutieren

Hinterlasse eine Antwort