Rainbow Six Siege: Neues Event M.U.T.E Protocol gestartet

Ubisoft bringt mit Rainbow Six Siege X: M.U.T.E Protocol: Flesh & Metal ein neues zeitlich begrenztes Event ins Spiel. Ab sofort bis zum 1. Oktober können Spieler in den besonderen Wettrüsten-Modus eintauchen und den Kampf zwischen den Fraktionen der Organiker und Robotiker erleben.

Ziel ist es, Gegner zu besiegen, neue Waffenränge zu erklimmen und schließlich die ultimative Waffe zu erhalten, um das Gehirn des Turms zu erreichen. Rainbow Six Siege X: M.U.T.E Protocol: Flesh & Metal bietet eine spannende Abwechslung zum regulären Gameplay und verspricht intensive Gefechte mit einzigartigen Mechaniken. Das Event ist für alle verfügbar, die Rainbow Six Siege auf PC und Konsole spielen, und bringt frischen Wind in Ubisofts erfolgreichen Taktik-Shooter. Wer auf der Suche nach einer neuen Herausforderung ist, sollte sich das Event nicht entgehen lassen.