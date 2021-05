Rainbow Six Siege: North Star Reveal Trailer veröffentlicht

Autor:, in / Rainbow Six Siege

Ubisoft hat zu Rainbow Six Siege einen neuen North Star Reveal Trailer veröffentlicht.

Rainbow Six Siege erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit und könnt mit einem neuen Reveal Trailer die Enthüllung von North Star an. Somit bekommt ihr heute schon einen kleinen Vorgeschmack. Mehr Details sollen am 23. Mai 2021 folgen.