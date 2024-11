Autor:, in / Rainbow Six Siege

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Operation Collision Point startet im Dezember. Alle Details gibt es hier.

Ubisoft stellt die finale Season von Rainbow Six Siege Year 9 namens Operation Collision Point vor. Die neue Saison erreicht mit signifikanten Verbesserungen in den Bereichen Spieler-Schutz und Anti-Cheat, PC und Konsolen-Crossplay, einem Blackbeard-Remaster, dem Siege Cup Beta auf allen Plattformen und weiteren Quality-of-life-Updates einen neuen Höhepunkt.

Der Übersichtstrailer zur Operation Collision Point kann hier angesehen werden:

Spieler-Schutz und Anti-Cheat-Maßnahmen werden in dieser Season mehrere Updates erhalten, darunter eine verbesserte Betrugserkennung, um Fairness zu gewährleisten.

Mit der Einführung von PC- und Konsolen-Crossplay werden Spieler mit einer Mouse Trap Penalty gezwungen, sich 90 Tage lang dem PC-Matchmaking-Pool anzuschließen.

Wenn das Crossplay ausgeschaltet wird, können diese Spieler nicht am Matchmaking teilnehmen, bis sie diese Option wieder reaktiviert haben. Ansonsten werden Matches mit einem enttarnten Betrüger automatisch storniert, ohne Effekt auf das Matchmaking-Rating (MMR). Dies Änderungen reflektieren das stetige Commitment von Rainbow Six Siege im Bereich des Schutzes der Spielerinnen und Spieler.

Überdies bringt Year 9 Season 4 ein weiteres langersehntes Rainbow Six Siege-Update: PC- und Konsolen-Crossplay! Spieler haben ab sofort die Möglichkeit, sich nahtlos mit Freundinnen und Freunden über andere Plattformen hinweg zu verknüpfen. Konsolenspieler haben ab jetzt die Option, dem PC-Spielerpool beizutreten, und Squads mit einem PC-Spieler werden automatisch in den PC-Matchmaking-Pool verschoben.

PC-Spielerinnen und -Spieler werden weiterhin nicht die Möglichkeit haben, dem Konsolen-Matchmaking-Pool beizutreten. Konsolenspieler, die Ranglisten mit aktivem Crossplay spielen, erhalten einen PC-Rang, der von ihrem Konsolenrang getrennt ist.

Operation Collision Point enthüllt zudem den neuen und verbesserten Blackbeard und sein H.U.L.L. Adaptable Shield-Gadget. Es kann für den Einsatz zu Fuß und beim Abseilen verlängert und verkürzt werden und darüber hinaus bietet Blackbeards überarbeitetes Gadget ihm Schutz und die Fähigkeit, Mauern zu durchbrechen. Blackbeard ist ein Geschwindigkeit 1 und Gesundheit 3 Operator.

Mit der Einführung von Siege Cup Beta können Spielerinnen und Spieler jetzt ihren Squad über Plattformen hinweg erstellen. Diese anspruchsvolle Playlist steht allen über Level 50 offen. Beim Siege Cup Beta können Fünferteams in Geschicklichkeitsturnieren um Ranglistenmünzen kämpfen, mit denen alle zwei Wochen exklusive Skins freigeschaltet werden können.

Darüber hinaus bringt die neue Saison Änderungen bei den Ballistic Shields sowie Balancing-Updates für Angriffe gegen die Operator Ying und Sens. So wurde die Anzahl der Treffer, die benötigt werden, um Shield Operators zu unterdrücken, reduziert, um die Effektivität von Unterdrückungsfeuer zu erhöhen und das Konterverhalten der Shield Operators zu verbessern.

Auf diese Weise kann die Unterdrückung früher beginnen und länger anhalten. Darüber hinaus erleiden Operators keinen Schaden durch Nahkampfangriffe, solange sie durch einen Shield geschützt sind, allerdings bleibt die Intensität des Schutzes vor Nahkampfangriffen gleich. Zudem wurde Yings Rush geändert, um ein präziseres Gameplay zu fördern, zusätzlich zu Sens R.O.U Projectors-Update, das ein noch flexibleres und kreatives Spiel ermöglicht.

Weitere Season-Updates umfassen zusätzliche Änderungen des Spieler-Schutzes, die die Rainbow Six Siege-Erfahrung stärken. Auch das Reputation Center wurde überarbeitet, um einen klareren Überblick darüber zu geben, wie sich verschiedene Aktionen auf die Spielerstatistik und die Schwellenwerte für den Erhalt von Verwarnungen oder Strafen auswirken. Kontobezogene Informationen wie Rang, Reputation und Match-Replays werden ebenfalls in dem neuen Carrer Hub gebündelt, und Kontostatistiken folgen in Kürze.

Und schließlich können die Spieler jetzt ihre Erfolge im Spiel präsentieren. Jedes Mal, wenn sie eine neue Reihe von Herausforderungen abschließen, erhalten sie ein Badge, das ihre Fähigkeiten und ihren Einsatz würdigt und das auf er Operator Card angezeigt werden kann.