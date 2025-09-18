Rainbow Six Siege: Operation High Stakes startet mit spektakulärem CGI-Trailer

Taktischer Shooter-Hit Rainbow Six Siege X bietet neue Herausforderunge und einen neuen Operation High Stakes CGI Trailer!

Rainbow Six Siege X bringt eine frische Perspektive auf das beliebte First-Person-Shooter-Gameplay und fokussiert sich auf taktische Einsätze und zerstörerische Action.

In Operation High Stakes führt ihr euer Team aus einzigartigen Operators durch intensive und spannende Missionen. Erfolg erreicht ihr durch sorgfältige Vorbereitung, kluge Strategien und improvisiertes Vorgehen im Kampf.

Rainbow Six Siege X ist auf Xbox, PlayStation und PC verfügbar. Spielerinnen und Spieler können sich auf packende Multiplayer-Gefechte, realistische Zerstörung und herausfordernde taktische Szenarien freuen. Rainbow Six Siege X kombiniert Strategie und Action auf höchstem Niveau und setzt neue Maßstäbe im Genre.