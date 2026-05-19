Rainbow Six Siege: Operation System Override bringt Ranked 3.0 und neue Map

Faire Ranglisten-Matches, transparenter Fortschritt und eine neue kompetitive Karte stehen im Mittelpunkt von Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Year 11 Season 2. Ubisoft hat „Operation System Override“ jetzt offiziell im Rahmen des Salt Lake City Majors vorgestellt.
Das Herzstück der neuen Season ist Ranked 3.0 — die bislang größte Überarbeitung des Ranglisten-Systems. Der bisher versteckte MMR-Wert verschwindet komplett, sodass sichtbare Ränge künftig direkt das tatsächliche Skill-Level widerspiegeln sollen. Zusätzlich kehren Einstufungsspiele zurück und das Matchmaking wird stärker auf gleichrangige Gegner fokussiert.
Auch das Belohnungssystem wird umfassend angepasst. Saisonale Inhalte, Alpha Packs und Competitive Coins sollen künftig stärker über aktive Spielzeit und absolvierte Matches verdient werden.
Parallel dazu erhält Siege mit „Calypso Casino“ die erste neue kompetitive Karte seit Year 8. Die Map orientiert sich an einem ikonischen Schauplatz aus Tom Clancy’s Rainbow Six Vegas und wurde für moderne Competitive-Standards komplett neu interpretiert.
Dabei setzt Ubisoft verstärkt auf vertikales Gameplay:
- neuer Kran für Dachzugänge
- Keller-Spawnpunkt
- zusätzliche Drohnen-Lüftungsschächte
- neue Flanken- und Rotationsmöglichkeiten
Bereits ab Season 3 soll Calypso Casino außerdem Teil des offiziellen Esports-Map-Pools werden.
Zusätzlich erhält Dokkaebi ein umfassendes Remaster. Die Operatorin soll künftig aggressiver und gezielter Informationen stören können. Ergänzt wird das Rework durch das neue XK23 Assault Rifle, das ebenfalls für Sens und Rauora verfügbar sein wird.
Neben weiteren Balancing-Updates modernisiert Ubisoft außerdem mehrere bestehende Maps, darunter:
- Emerald Plains
- Kanal
- Outback
Zur Mitte der Season wird zusätzlich native Maus- und Tastaturunterstützung auf Konsolen eingeführt. Gleichzeitig soll das bestehende Anti-Cheat-System „Mousetrap“ weiter ausgebaut werden.
Auch der Esports-Bereich wird stärker integriert. Spieler erhalten künftig direkten Zugriff auf Statistiken zu Profi-Teams und Spielern innerhalb des Spiels.
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich wollte eigentlich eh mal wieder paar Runden Siege zocken .
Geil – endlich kommt der Maus und Tastatur-Support!! 🤩 Warum diesen Support nicht alle Shooter, welche es auch Crossplay auf PC gibt, von Anbeginn auf der Konsole bereitstellen versteh ich einfach nicht – das kann doch nicht so ein riesen Aufwand sein!! 🙄
Ich spiele solche schnellen Multiplayer einfach viel lieber mit der Maus und denke so geht es sehr vielen! 😉
Nicht falsch verstehen – natürlich geh ich dann auch davon aus, dass man in PC-Lobbys geworfen wird!
Jetzt wär auch noch Valorant und Apex lässig! 😉
Mit der nächsten Konsolengeneration wird es zu diesem Thema sowieso sehr spannend denn sollte wirklich Steam auf die Xbox einziehen, ist dieser Support mMn ein absolutes Muss!!
Kann es aber noch immer nicht ganz glauben – ich hatte alle Xbox-Generationen und träume wirklich seit Tag 1 davon Counterstrike auch auf der Konsole spielen zu können – natürlich mit M&T Support! 😋 Ich würde es wirklich sooo feiern!! 🙈✊🏻✊🏻
Sieht ok aus, kann man mal reinschauen.
Bin da raus, allen anderen viel Spaß.