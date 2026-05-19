Rainbow Six Siege: Operation System Override bringt Ranked 3.0 und neue Map

Ubisoft setzt mit Operation System Override voll auf kompetitives Gameplay und Fairness.

Faire Ranglisten-Matches, transparenter Fortschritt und eine neue kompetitive Karte stehen im Mittelpunkt von Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Year 11 Season 2. Ubisoft hat „Operation System Override“ jetzt offiziell im Rahmen des Salt Lake City Majors vorgestellt.

Das Herzstück der neuen Season ist Ranked 3.0 — die bislang größte Überarbeitung des Ranglisten-Systems. Der bisher versteckte MMR-Wert verschwindet komplett, sodass sichtbare Ränge künftig direkt das tatsächliche Skill-Level widerspiegeln sollen. Zusätzlich kehren Einstufungsspiele zurück und das Matchmaking wird stärker auf gleichrangige Gegner fokussiert.

Auch das Belohnungssystem wird umfassend angepasst. Saisonale Inhalte, Alpha Packs und Competitive Coins sollen künftig stärker über aktive Spielzeit und absolvierte Matches verdient werden.

Parallel dazu erhält Siege mit „Calypso Casino“ die erste neue kompetitive Karte seit Year 8. Die Map orientiert sich an einem ikonischen Schauplatz aus Tom Clancy’s Rainbow Six Vegas und wurde für moderne Competitive-Standards komplett neu interpretiert.

Dabei setzt Ubisoft verstärkt auf vertikales Gameplay:

neuer Kran für Dachzugänge

Keller-Spawnpunkt

zusätzliche Drohnen-Lüftungsschächte

neue Flanken- und Rotationsmöglichkeiten

Bereits ab Season 3 soll Calypso Casino außerdem Teil des offiziellen Esports-Map-Pools werden.

Zusätzlich erhält Dokkaebi ein umfassendes Remaster. Die Operatorin soll künftig aggressiver und gezielter Informationen stören können. Ergänzt wird das Rework durch das neue XK23 Assault Rifle, das ebenfalls für Sens und Rauora verfügbar sein wird.

Neben weiteren Balancing-Updates modernisiert Ubisoft außerdem mehrere bestehende Maps, darunter:

Emerald Plains

Kanal

Outback

Zur Mitte der Season wird zusätzlich native Maus- und Tastaturunterstützung auf Konsolen eingeführt. Gleichzeitig soll das bestehende Anti-Cheat-System „Mousetrap“ weiter ausgebaut werden.

Auch der Esports-Bereich wird stärker integriert. Spieler erhalten künftig direkten Zugriff auf Statistiken zu Profi-Teams und Spielern innerhalb des Spiels.