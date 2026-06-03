Rainbow Six Siege: Operation System Override startet mit Ranked 3.0 und neuer Map

Ubisoft veröffentlicht Operation System Override für Rainbow Six Siege und startet gleichzeitig eine neue Season für Rainbow Six Mobile.

Mit Operation System Override startet für Tom Clancy’s Rainbow Six Siege die zweite Season von Year 11 und bringt eine neue kompetitive Karte, umfassende Änderungen am Ranked-Modus sowie einen Remaster für Dokkaebi.

Im Mittelpunkt des Updates steht Ranked 3.0, die bislang größte Überarbeitung des Ranglistensystems. Der bisher versteckte Matchmaking-Rang (MMR) wurde entfernt. Stattdessen entspricht der sichtbare Rang nun direkt der tatsächlichen Spielstärke. Zudem kehren Platzierungsmatches zurück, um Spieler zu Beginn jeder Season präziser einzustufen.

Ebenfalls neu ist die Karte Calypso Casino, die als erste komplett neue kompetitive Map seit Year 8 eingeführt wird. Inspiriert von Rainbow Six Vegas wurde die Karte für moderne Siege-Standards neu gestaltet und legt ihren Schwerpunkt auf vertikales Gameplay, zusätzliche Zugangswege und neue taktische Möglichkeiten.

Dokkaebi erhält in Season 2 einen umfassenden Remaster. Die Angreiferin wird stärker auf die Kontrolle von Informationen und das gezielte Unterdrucksetzen von Verteidigern ausgerichtet. Zusätzlich erhält sie mit dem XK23-Sturmgewehr eine neue Primärwaffe.

Darüber hinaus modernisiert Ubisoft die Karten Emerald Plains, Kanal und Outback mit grafischen Verbesserungen sowie zusätzlichen zerstörbaren Elementen. Mehrere Operator erhalten ebenfalls Balance-Anpassungen, darunter Gridlock, Zofia, Nomad, Deimos, Solis, Pulse und Mozzie.

Eine weitere Neuerung sind die rotierenden Test-Operatoren. Spieler können künftig ausgewählte Charaktere zeitweise kostenlos ausprobieren. Zum Start stehen unter anderem Maverick, Ace, Frost, Aruni und Clash zur Verfügung.

Für Konsolenspieler besonders interessant: Die native Maus- und Tastaturunterstützung soll im Laufe der Season eingeführt werden. Ubisoft sieht dies als weiteren Schritt zur Verbesserung der Wettbewerbsintegrität und zur Bekämpfung unfairer Vorteile.

Zudem kehren die zeitlich begrenzten Events Rengoku und M.U.T.E. Protocol zurück. Der Esports-Bereich des Spiels wird ebenfalls erweitert und bietet künftig zusätzliche Statistiken zu professionellen Teams und Spielern.

Rainbow Six Mobile startet Operation Gray Phantom

Auch Rainbow Six Mobile erhält mit Operation Gray Phantom eine neue Season, die ab sofort für iOS- und Android-Geräte verfügbar ist.

Neu dabei ist die Operatorin Finka, deren Fähigkeiten auf Teamunterstützung und ein aggressiveres Zusammenspiel ausgelegt sind. Ergänzt wird die Season durch wechselnde 3v3-Spielmodi, das neue Event Veil Protocol sowie einen Battle Pass mit exklusiven Belohnungen.

Zusätzliche saisonale Herausforderungen, kosmetische Inhalte und die fortlaufende Ranked-Season bieten Spielern weitere Möglichkeiten, Fortschritte zu erzielen und neue Belohnungen freizuschalten.