Rainbow Six Siege: Rettet Teddy im Rainbow is Magic-Event

In Rainbow Six Siege läuft derzeit das zeitlich begrenzte Event Rainbow is Magic, in dem Teddy erneut gerettet werden will.

Die nächsten Tage geht es magisch zu in Rainbow Six Siege. Ubisoft veranstaltet für den Taktik-Shooter nämlich erneut das Event Rainbow is Magic.

Das Event ist bereits angelaufen und geht noch bis zum 6. April 2021.

Erneut könnt ihr euch in Schale schmeißen und im Geisel Modus mit Montagne und Co. den VIP (Very Important Plüschtier) befreien.