Rainbow Six Siege: Schauplätze für das Fall Major 2025 und Six Invitational 2026 bekannt

Ubisoft und BLAST gaben heute die nächsten beiden Austragungsorte im BLAST R6-Kalender bekannt: Das letzte BLAST R6-Event des Kalenderjahres 2025 findet diesen November in München statt. Anschließend kehrt man für das legendäre Six Invitational nach Paris zurück.

Das BLAST R6 Major wird vom 8. bis 16. November in München ausgetragen. Es ist das erste Mal, dass in der bayerischen Landeshauptstadt ein Rainbow Six Esports-Event ausgerichtet wird. Die Saison endet spektakulär mit dem Six Invitational, die Weltmeisterschaft von BLAST R6, und wird vom 2. bis 15. Februar 2026 in Paris stattfinden.

Termine & Ort: München

Mit dem bevorstehenden Start von Stage 2 der BLAST R6 Saison 2025 beginnt in den kommenden Monaten offiziell das Rennen nach München. Teams aus aller Welt werden in ihren jeweiligen regionalen Ligen antreten, um sich einen begehrten Platz beim BLAST Rainbow Six Major zu sichern.

Nur die besten 16 Teams qualifizieren sich für das Event und reisen nach München, wo sie um ein Gesamtpreisgeld von 750.000 US-Dollar wettstreiten. Während die Spannung steigt, richtet sich der Blick auf die regionalen Wettkämpfe, die den Weg zu einer der ikonischsten Esports-Bühnen des Jahres ebnen.

Von München aus geht es weiter zum Six Invitational, das im Februar 2026 nach Paris zurückkehrt. Als Heimat von Ubisoft hat Paris eine besondere Bedeutung für die Rainbow Six-Community. Das Event stellt eine symbolträchtige Rückkehr dar, denn zuletzt fand das Invitational 2021 in Paris pandemiebedingt ohne Publikum statt.

Diesmal öffnet die französische Hauptstadt ihre Türen für tausende Fans, wenn sich die 20 besten Teams der Welt versammeln, um die begehrte Hammer-Trophäe und ein Preisgeld in Millionenhöhe zu kämpfen. Beim Six Invitational wird der Weltmeister gekrönt und damit das kompetitive Jahr gebührend beendet.

Termine & Ort: Paris

Ticket-Updates und weitere Informationen zu BLAST R6 gibt es hier.

„Wir freuen uns unglaublich, das BLAST Rainbow Six Major zum zweiten Mal nach Deutschland und zum allerersten Mal in die lebendige Stadt München zu bringen“, sagt Chrystina Martel, Executive Producer von Rainbow Six. „Mit 16 der besten Teams der Welt, die über acht Tage hinweg in spannungsgeladenen Matches gegeneinander antreten, können sich die Fans auf ein unvergessliches Turniererlebnis freuen. Und da das Six Invitational Anfang nächsten Jahres nach Paris zurückkehrt, sind wir besonders begeistert, dass es diesmal nicht hinter verschlossenen Türen stattfinden wird. Tausende Fans wieder in der Arena willkommen zu heißen, verleiht dem Event eine ganz neue Energie – sowohl für die Spielenden als auch für die Community. Diese Events stehen für weit mehr als nur den Wettbewerb – sie feiern die globale Rainbow Six-Community und bieten den Gastgeberstädten eine große Chance: Sie sorgen für Besucherströme, beleben die lokale Wirtschaft und rücken München und Paris ins internationale Rampenlicht des Esports.“

Nelson Garcia, Associate Director, Esports Live Events & Broadcast bei Ubisoft, meint: „München und Paris sind beide unglaubliche Städte, die jeweils eine besondere Kulisse für die größten Momente von Rainbow Six Siege bieten. Mit dem BLAST R6 Major nach München zu kommen, ermöglicht es uns, unsere Präsenz in Europa auszubauen und sowohl Fans als auch Spieler:innen eine frische, dynamische Atmosphäre zu bieten, um den Wettbewerb auf höchstem Niveau zu genießen. Die Rückkehr nach Paris für das Six Invitational ist besonders bedeutungsvoll – es ist nicht nur unsere Heimatstadt, sondern auch ein Ort, mit dem unsere Esports-Reise tief verbunden ist. Wir freuen uns darauf, unvergessliche Events zu liefern, die unsere leidenschaftliche Community feiern und Rainbow Six Siege von seiner besten Seite zeigen.“