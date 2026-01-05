Rainbow Six Siege: Shooter erneut kompromittiert – Spieler melden massenhaft mysteriöse 67-Tage-Banns

Rainbow Six Siege steckt erneut in einer Krise. Spieler auf Social Media melden derzeit eine riesige Bannwelle, bei der sie plötzlich für 67 Tage gesperrt werden. Die Dauer ist kein Zufall: Sie spielt direkt auf das virale „Six Seven“-Meme an, das in der Community seit Wochen kursiert.

Die Sperren erscheinen völlig willkürlich. Betroffene berichten, dass sie beim Einloggen sofort eine 67‑Tage‑Strafe sehen, oft mit Begründungen wie „Cheater Boosting Suspension“ oder „Harassment Offense“. Da die Bannmeldungen gleichzeitig weltweit auftreten, gehen viele Spieler davon aus, dass Rainbow Six Siege erneut kompromittiert wurde.

Die Situation erinnert stark an frühere Vorfälle, bei denen Angreifer Ubisoft‑Systeme manipulierten und unberechtigte Banns auslösten. Auch diesmal häufen sich Hinweise auf Serverprobleme und fehlerhafte Backend‑Daten, während Ubisoft bislang keine offizielle Stellungnahme abgegeben hat.

Die Community ist entsprechend alarmiert. Viele raten davon ab, sich erneut einzuloggen, bis Ubisoft die Lage klärt. Gleichzeitig verbreiten sich Screenshots der 67‑Tage‑Banns rasant auf X, Reddit und Discord.

Mittlerweile scheint Ubisoft auch den Stecker gezogen und das Spiel erneut offline genommen zu haben! Wie man auf der Status-Seite sehen kann, sind alle Plattformen betroffen.