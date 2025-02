Rainbow Six Siege: Siege X Showcase angekündigt Infos zu Jahr 10 Saison 1

Autor:, in / Rainbow Six Siege

Ubisoft kündigte im Rahmen des Six Invitational ein Siege X Showcase an, welches am 13. März stattfinden und eine neue Ära für Rainbow Six Siege enthüllen wird. Der Teaser deutet auf die größte Transformation der Geschichte des Spiels hin, einschließlich grafischer und akustischer Verbesserungen, vertieftem taktischen Gameplay und neuen Spielmöglichkeiten.

Das Showcase kann am 13. März auf dem offiziellen Rainbow Six Siege Twitch-Kanal angeschaut werden.

Jahr 10 von Rainbow Six Siege beginnt mit dem baldigen Start von Saison 1: „Operation Prep Phase“. In dieser schließt sich ein neuer Operator namens Rauora den Angreifern an. Sie kann ihren M.O.N.-Plattenwerfer (Mobiles Omnilink-Netz) verwenden, um kugelsichere Barrieren an Durchgängen anzubringen, wodurch ihr Team das Schlachtfeld neugestalten und den Kampfverlauf bestimmen kann.

Rauora wird zum Start der Saison über den Operation Prep Phase-Battle Pass verfügbar sein und kann zwei Wochen später mit Renown oder R6-Credits freigeschaltet werden.

Alle Details zum neuen Operator sowie Gameplay-Eindrücke finden sich auf folgendem Blog-Post.

Eindrücke zum neuen Operator gibt es in diesem Video:

Detaillierte Informationen zum neuen Operator sowie aktuelle Patch-Notes gibt es auf der offiziellen Webseite.