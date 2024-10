Rainbow Six Siege: Six Invitational findet in Boston statt

Autor:, in / Rainbow Six Siege

Das Rainbow Six Siege Six Invitational findet im Februar 2025 in der MGM Music Hall in Boston statt

Ubisoft und BLAST gaben Details zum kommenden Six Invitational bekannt, das vom 3. bis 16. Februar 2025 in Boston, Massachusetts, stattfinden wird. Die besten 20 Teams von Rainbow Six Esports aus der ganzen Welt wetteifern um ein Preisgeld von insgesamt 3.000.000 $ (USD) ; Fans dürfen sich auf drei Tage voller Adrenalin-geladener Action in der MGM Music Hall im Fenway Park freuen.

Nach den unglaublichen Szenen beim letztjährigen Six Invitational in São Paulo, Brasilien, zieht das Six Invitational nun für das erste Six Invitational in den Vereinigten Staaten in die MGM Music Hall in Boston um. Tickets sind über Ticketmaster.com verfügbar.

Termine & Veranstaltungsorte: ​

Phase 1 – „Gruppenphase“: 3. bis 7. Februar – nicht für die Öffentlichkeit zugänglich.

Phase 2 – „Playoffs“: 9. bis 11. November – nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. ​ ​

Phase 3 – „Finals“: 14. bis 16. November – für die Öffentlichkeit zugänglich in der MGM Music Hall

Die Phase 2 der Saison 2024 ist bereits im Gange, in der die Teams in den Regionalen Ligen um globale Punkte sowie um die Qualifikation für das BLAST R6 Montreal Major im November kämpfen. Das ist die letzte Chance, um Punkte für die Qualifikation für das Six Invitational 2025 zu sammeln. Die 20 besten Rainbow Six Siege-Teams reisen dann im Februar nach Boston, um dort um Preisgeld von über 3.000.000 $ (USD) zu spielen und haben die Chance, Geschichte zu schreiben und die ikonische Sledge’s-Hammer-Trophäe in den Händen zu halten.

Nordamerika und die USA haben eine tief verwurzelte Geschichte in Rainbow Six Siege, in der sie mehrere Six Invitationals und Majors in den vergangenen Jahren gewonnen haben. „TSM“ holte die Trophäe beim Six Invitational 2022 und Anfang dieses Jahres war „beastcoast“ beim BLAST R6 Manchester Major siegreich.

Boston hat in der Vergangenheit eine Vielzahl hochkarätiger Esports-Events ausgerichtet und ist nun erneut Gastgeber eines der größten Esports-Events in einem neuen Veranstaltungsort, der MGM Music Hall im Fenway Park, die 2022 eröffnet wurde.