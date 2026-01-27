Rainbow Six Siege: Soldier Boy stürmt als neues The Boys Bundle ins Spiel

Mit einem neuen Trailer hat Ubisoft das nächste große Crossover für Rainbow Six Siege vorgestellt.

Diesmal trifft der Taktik Shooter auf das gnadenlose Superhelden Universum von The Boys, und im Mittelpunkt steht niemand Geringeres als Soldier Boy.

Die ikonische Figur findet sich im Video in einem intensiven Gefecht gegen Mitglieder von The Seven wieder, während das Bundle seine markanten Ausrüstungsdetails präsentiert. Im Spiel übernimmt Blackbeard die Rolle des Soldaten, inklusive charakteristischer Optik und thematisch passender Ausrüstung.

Der Trailer setzt auf die typische Inszenierung der Serie und verbindet sie mit der taktischen Atmosphäre von Siege. Die Präsentation zeigt, wie das Bundle den Look und die Attitüde von Soldier Boy in das Operator Design überträgt. Laut Ubisoft wird das Crossover als offizielles The Boys x Rainbow Six Siege Bundle über Vought Plus beworben und kann direkt im Spiel oder über die bekannte Ingame Item Seite abgerufen werden.

Parallel dazu erinnert Ubisoft daran, was Rainbow Six Siege auszeichnet. Der Shooter setzt weiterhin auf präzise taktische Gefechte, zerstörbare Umgebungen und ein Operator System, das strategische Vorbereitung belohnt. Die Mischung aus Teamplay und improvisierten Manövern bleibt das Herzstück des Gameplays, das auf Xbox, PlayStation und PC verfügbar ist.

Mit dem neuen Bundle erweitert Siege seine Reihe an Popkultur Kooperationen und bringt eine weitere markante Figur in das stetig wachsende Operator Universum.