Rainbow Six Siege: Solid Snake als neuer Operator und tiefgreifende Änderungen in Year 11

Beim Six Invitational präsentiert Ubisoft die bisher größte Neuausrichtung von Rainbow Six Siege: Metal‑Gear‑Crossover, neuer 1v1‑Modus, überarbeitete Maps, Anti‑Cheat‑Revolution und ein klarer Fokus auf das taktische 5v5‑Kernerlebnis.

Beim diesjährigen Six Invitational hat Ubisoft eine ganze Ladung an Neuerungen für Rainbow Six Siege vorgestellt – und die Vision für Year 11 könnte das Spiel nachhaltig verändern. Der Fokus liegt klar auf dem Kern des Spiels: kompetitives 5v5‑Gameplay, ein modernisiertes Ranked‑System, ein neuer Wettbewerbsmodus, ein massives Anti‑Cheat‑Upgrade und frische Inhalte in jeder Season.

Der Startschuss fällt am 3. März mit Season 1: Operation Silent Hunt, und schon diese erste Season zeigt, wie ambitioniert das Jahr wird.

Solid Snake infiltriert Siege – als vollwertiger Operator

Der große Knall: Solid Snake aus KONAMIs METAL GEAR SOLID wird als permanenter Angreifer‑Operator eingeführt.

Er bringt:

ein völlig neues Informations‑Gadget , das es so in Siege noch nie gab

, das es so in Siege noch nie gab die ikonische TACIT .45 , eine halbautomatische, integrierte Schalldämpfer‑Pistole

, eine halbautomatische, integrierte Schalldämpfer‑Pistole einen Spielstil aus Tarnung, Mobilität und taktischer Aufklärung

David Hayter leiht Snake sogar seine legendäre Stimme – ein Fan‑Traum, der Realität wird.

Begleitet wird das Crossover vom neuen Redacted‑Event, einem zeitlich begrenzten 4v4‑Infiltrationsmodus, in dem Snake und Zero gegeneinander antreten. Dazu kommen exklusive Skins wie Jackal als Gray Fox und Ash als Meryl.

Season 1: Neue Modi, neue Maps, neue Meta

Neben Snake bringt Season 1:

einen 1v1‑Arcade‑Modus für zwei Wochen – pure Duelle, pure Mechanik

für zwei Wochen – pure Duelle, pure Mechanik drei modernisierte Maps: Oregon , Küste , Villa

, , das Ende von Dual Front nach einem finalen Metal‑Gear‑Event

nach einem finalen Metal‑Gear‑Event einen neuen saisonalen Rhythmus: 4 Balancing‑Updates 2 Ranked‑Map‑Rotationen ein Meta‑Shift Richtung Entry & Roaming Anpassungen für Skopos, Alibi und Ela



Ubisoft macht klar: Die Zukunft gehört dem 5v5‑Kern – und Dual Front war ein Experiment, dessen Technologie nun dem Hauptspiel zugutekommt.

Season 2: Dokkaebi‑Remaster & neue Vegas‑Map

Season 2 liefert:

ein komplettes Operator‑Remaster für Dokkaebi , die zur aggressiven Attackerin wird

, die zur aggressiven Attackerin wird eine neue Waffe für sie

eine brandneue Map: Calypso Casino , inspiriert von der Vegas‑Ära von Rainbow

, inspiriert von der Vegas‑Ära von Rainbow sofortiger Einsatz im Ranked‑Modus

Season 3: Neuer Verteidiger, Operator‑Mastery & Legend Division

Season 3 bringt einige der größten System‑Updates des Jahres:

ein neuer Verteidiger , der speziell gegen Shield‑Operator designed wurde

, der speziell gegen Shield‑Operator designed wurde das neue Operator Mastery ‑System: langfristiger Fortschritt für jeden Operator

‑System: langfristiger Fortschritt für jeden Operator ein zeitlich begrenzter 3v3‑Arcade‑Modus

die neue Solo‑Queue‑Wettbewerbs‑Playlist Legend Division – nur die Besten werden Champions

– nur die Besten werden Champions erneut drei modernisierte Maps

Season 4: Social Hub & Hostage‑Rework

Zum Jahresabschluss führt Season 4 ein:

den neuen Social Hub – plattformübergreifende Squad‑Verwaltung und Kommunikation

– plattformübergreifende Squad‑Verwaltung und Kommunikation ein vollständiges Hostage‑Rework , damit der Modus wieder zur taktischen DNA von Siege passt

, damit der Modus wieder zur taktischen DNA von Siege passt weitere Details folgen im Laufe des Jahres

Anti‑Cheat‑Revolution: R6 ShieldGuard Secure Platform

Ein Highlight für PC‑Spieler: Mit Season 2 startet das neue Secure‑Boot‑System R6 ShieldGuard, das Cheating auf Kernel‑Ebene bekämpfen soll. Ubisoft will die Integrität des Wettbewerbs dort stärken, wo sie am wichtigsten ist.