Rainbow Six Siege: Solid Snake infiltriert Siege – erster Teaser bestätigt Metal Gear Crossover

Ubisoft hat einen kurzen, aber wirkungsvollen Teaser veröffentlicht, der Fans sofort elektrisiert: Solid Snake, die legendäre Ikone aus Metal Gear, wird Teil von Rainbow Six Siege.
Der Clip deutet das Crossover an, ohne zu viel zu verraten – doch die Botschaft ist klar: Ein Meister der Infiltration betritt das Schlachtfeld.
Begleitet wird der Teaser von der Ankündigung, dass die vollständige Year‑11‑Roadmap am 15. Februar enthüllt wird. Dort dürfte Ubisoft weitere Details zu Snakes Rolle, seinem Operator‑Kit und möglichen thematischen Inhalten vorstellen.
Das Crossover markiert einen der prominentesten Gastauftritte in der Geschichte von Rainbow Six Siege und verbindet zwei der bekanntesten Stealth‑ und Taktik‑Franchises der Gaming‑Welt. Fans spekulieren bereits, ob Snake als neuer Operator mit einzigartigen Gadgets, Tarnmechaniken oder ikonischen Metal‑Gear‑Anspielungen ins Spiel integriert wird.
Bis zur Roadmap‑Präsentation bleibt vieles offen – aber eines steht fest: Rainbow Six Siege bekommt Besuch von einem der berühmtesten Agenten der Videospielgeschichte.
Rainbox Six interessiert mich seit Rainbox Six 3 (Original Xbox) nicht mehr, ABER: Als ich am Wochenende mal wieder THE ROCK gesehen habe, kamen sie sofort wieder hoch… die Erinnerungen an Rainbox Six 3 und die Duschraum-Szene auf Alcatraz… sowohl im Film als auch in der Neuinterpretation aus RS3 ist das einfach ganz großes Kino! Hach ja, gute alte Zeit von vor 25 Jahren 😀
Das Crossover macht auf jeden Fall mehr Sinn als Superhelden, der Operator würde sehr gut passen.
Oh nein ich liebe Metal Gear. Ich spiele aber kein Rainbow Six 😭
Wieso müssen so viele games Crossover machen? Die sollten einfach gute games machen 😅✌🏻
Bitte nicht tut das Snake nicht an 🫣
Ich hatte ja echt viel von R6 Sige gehalten, auch wenn ich es selber nicht so sehr gespielt habe, aber seit dem ganzen bescheuerten Skins und alles wie in COD, ist das Spiel leider komplett durch bei mir!