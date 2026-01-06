Rainbow Six Siege: Sperrbenachrichtigungen haben keine Auswirkungen

Die kürzlich im Zuge eines Hackerangriffs auf Rainbow Six Siege verschickten Sperrbenachrichtigungen haben keine Auswirkungen.

Am Montag sorgte ein Hackerangriff auf den Online-Shooters Rainbow Six Siege mitsamt einhergehender Bannwelle für reichlich Verstimmung unter den Spielern.

Viele der Betroffenen wurden direkt beim Login unter Vorgabe willkürlicher Vergehen für 67 Tage gesperrt. Ubisoft reagierte und nahm den Shooter vorübergehend auf allen verfügbaren Plattformen offline.

Nun versichert der Publisher in einem offiziellen Statement, dass die Sperrbenachrichtigungen keinerlei wirkliche Sperre zufolge haben und einfach ignoriert werden können. Derzeit arbeite man mit voller Einsatzkraft daran, die Probleme zu beheben:

„Wenn Sie am 4. Januar zwischen 13:00 Uhr EST und 17:00 Uhr EST eine Sperrungsbenachrichtigung erhalten haben, war diese nicht offiziell und kann ignoriert werden. Beachten Sie, dass der Erhalt dieser falschen Benachrichtigungen nicht zu einer tatsächlichen Sperrung führt. Das blaue E-Sport-Banner wurde nach Berichten über inoffizielle Nachrichten ebenfalls vorübergehend deaktiviert.“ „Da das Team nun wieder voll einsatzfähig ist, arbeiten wir daran, die jüngsten Probleme wie Synchronisationsfehler und Serverunterbrechungen zu beheben.“