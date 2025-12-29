Rainbow Six Siege: Spieler haben jetzt Schulden bei Ubisoft nach Rollback

Rainbow Six Siege Schock: Nach dem Rollback stehen plötzlich tausende Spieler bei Ubisoft in der Kreide. Imme mehr Spieler melden unerklärliche Minus‑Credits!

Nach dem jüngsten Rollback in Rainbow Six Siege melden zahlreiche Spieler negative Guthabenstände bei den Rainbow Six Credits.

Der Rollback wurde notwendig, nachdem ein schwerwiegender Hack und ein damit verbundener Exploit die Serverstruktur und die Datenintegrität des Spiels beeinträchtigt hatten. Ubisoft hatte daraufhin sämtliche Konten auf einen früheren Stand zurückgesetzt, um manipulierte Transaktionen und unrechtmäßige Vorteile rückgängig zu machen.

Im Zuge dieser Maßnahme berichten viele Spieler nun, dass ihre Konten ein negatives Credit‑Guthaben aufweisen. Diese negativen Beträge entstehen offenbar durch Transaktionen, die zwischen dem kompromittierten Zeitraum und dem Rollback durchgeführt wurden und nun nicht mehr korrekt mit dem ursprünglichen Kontostand abgeglichen werden können.

Ubisoft hat bereits bestätigt, dass ein kleiner Teil der Spieler von temporären Inventar‑ und Kontostandproblemen betroffen sein kann und dass weitere Untersuchungen laufen.

Spieler, die sich zwischen dem 27. Dezember um 10:49 UTC und dem 29. Dezember in Rainbow Six Siege eingeloggt haben, sind besonders häufig betroffen. Ubisoft arbeitet daran, fehlerhafte Kontostände zu korrigieren, und weist darauf hin, dass die Bereinigung der Daten mehrere Tage in Anspruch nehmen kann.

Der Marketplace bleibt weiterhin geschlossen, während die Analyse der Vorfälle fortgesetzt wird.