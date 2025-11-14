Rainbow Six Siege: Trailer zeigt überarbeitete Festung-Karte und kündigt Saison 4 an

Ubisoft enthüllt die neue Version der Festung-Karte in Rainbow Six Siege X – Season 4 wird am 16. November auf Twitch und YouTube vorgestellt.

Rainbow Six Siege X erhält mit der Überarbeitung der Festung-Karte ein frisches Update, das taktische Tiefe und spielerische Vielfalt weiter ausbaut.

Im offiziellen Trailer wird die neugestaltete Karte vorgestellt, auf der Wind, Architektur und neue Sichtlinien eine entscheidende Rolle im Gefecht spielen. Ubisoft lädt die Community dazu ein, die Enthüllung der vierten Saison am 16. November live auf Twitch und YouTube zu verfolgen, um einen umfassenden Blick auf die Änderungen und strategischen Neuerungen zu erhalten.

Rainbow Six Siege X versteht sich als moderne Weiterentwicklung des erfolgreichen Taktik-Shooters und kombiniert präzise Planung mit dynamischer Zerstörung. Spieler übernehmen die Kontrolle über spezialisierte Operator, die jeweils über einzigartige Fähigkeiten und Ausrüstung verfügen. Der Fokus liegt weiterhin auf Teamarbeit, Vorbereitung und dem geschickten Einsatz der Umgebung, um Gegner zu überlisten und taktische Vorteile zu nutzen.

Rainbow Six Siege X ist aktuell für Xbox, PlayStation und PC erhältlich und bietet Spielern ein intensives, kompetitives Erlebnis mit ständig wachsenden Inhalten und saisonalen Updates.