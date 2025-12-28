Rainbow Six Siege: Ubisoft bricht Schweigen zum R6‑Angriff

Nach Server‑Chaos: Ubisoft bestätigt Rollback und erklärt mysteriöse Ban‑Meldungen – Spieler dürfen aufatmen.

Ubisoft hat sich erstmals offiziell zum Angriff auf die Rainbow Six Siege‑Server geäußert und mehrere zentrale Punkte klargestellt, die in der Community für große Verunsicherung gesorgt hatten.

Ihr müsst nicht befürchten, für ausgegebene oder erhaltene R6 Credits bestraft zu werden. Manche Spieler haben bis zu 2 Milliarden Credits bekommen!

Ubisoft bestätigt, dass niemand gebannt wird, weil er die ungewollt verteilten Credits, Renown oder Items genutzt hat. Gleichzeitig läuft ein umfassender Rollback aller Transaktionen, die seit 11 Uhr UTC stattgefunden haben. Damit sollen sämtliche unautorisierten Änderungen rückgängig gemacht und die Spielökonomie stabilisiert werden.

Die weit verbreiteten Ban‑Meldungen, die viele Spieler auf ihren Accounts gesehen haben, stammen laut Ubisoft nicht aus dem aktiven System. Der sogenannte Ban Ticker wurde bereits in einem früheren Update deaktiviert.

Alle angezeigten Nachrichten wurden daher nicht von Ubisoft ausgelöst und stehen nicht im Zusammenhang mit dem aktuellen Vorfall. Ubisoft bestätigt jedoch, dass eine reguläre ShieldGuard‑Ban‑Welle stattgefunden hat, die aber unabhängig vom Serverangriff ist und ausschließlich auf tatsächliche Cheat‑Erkennungen zurückgeht.

Das Unternehmen betont, dass intensiv an der Wiederherstellung der Serverstabilität gearbeitet wird, damit ihr Rainbow Six Siege wieder normal spielen könnt.

Die laufenden Maßnahmen sollen sicherstellen, dass die Datenbanken bereinigt, die Matchmaking‑Systeme stabilisiert und alle fehlerhaften Transaktionen korrigiert werden. Ubisoft versichert, dass die Teams mit Hochdruck an einer vollständigen Lösung arbeiten und weitere Informationen folgen werden, sobald der Vorfall vollständig aufgearbeitet ist.