Rainbow Six Siege: Ubisoft startet Rollback, sperrt Marketplace und warnt vor Inventarverlusten

Nach einem schwerwiegenden Server‑Hack und einem damit verbundenen Exploit hat Ubisoft für Rainbow Six Siege ein umfassendes Rollback eingeleitet, um die Integrität der Spielkonten wiederherzustellen.

Während des laufenden Rollbacks führt das Entwicklerteam umfangreiche Qualitätstests durch, um sicherzustellen, dass alle Änderungen korrekt umgesetzt werden und die Spielerdaten stabil bleiben. Ubisoft betont, dass der Vorgang mit größter Sorgfalt durchgeführt wird und daher keine genaue Zeitangabe möglich ist, wann der reguläre Betrieb vollständig wiederhergestellt sein wird.

Nach Abschluss der ersten internen Tests wurde das Spiel zunächst in einem Soft‑Launch nur für eine begrenzte Anzahl von Spielern geöffnet, um Live‑Tests unter realen Bedingungen durchzuführen. Diese Tests wurden inzwischen abgeschlossen, sodass der Zugang wieder für alle Spieler freigegeben wurde.

Ubisoft weist jedoch darauf hin, dass es beim Einloggen zu Warteschlangen kommen kann, da die Serverkapazitäten schrittweise hochgefahren werden.

Das Rollback selbst ist abgeschlossen. Spieler, die sich zwischen dem 27. Dezember um 10:49 UTC und dem 29. Dezember eingeloggt haben, können von temporären Einschränkungen betroffen sein. Ein kleiner Teil dieser Spieler verliert möglicherweise vorübergehend den Zugriff auf bestimmte bereits erworbene Gegenstände.

Ubisoft führt hierzu weitere Untersuchungen durch und plant Korrekturen innerhalb der kommenden zwei Wochen.

Der Ingame‑Marketplace bleibt bis auf Weiteres geschlossen, da die Analyse der Sicherheitsvorfälle noch andauert. Ubisoft bedankt sich bei allen Spielern für ihre Geduld und betont, dass weiterhin intensiv an der vollständigen Stabilisierung der Dienste gearbeitet wird.

Darüber hinaus konnte die Hackergruppe, die behauptet hatte, mit einem „Mega‑Hack: Terabytes an Source‑Code gestohlen zu haben“, die Echtheit des Hacks bisher nicht bestätigen. Es bleibt offen, ob der Zugriff wirklich stattgefunden hat.