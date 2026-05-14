Rainbow Six Siege: Ubisoft und Xbox verlängern Partnerschaft

Ubisoft und Xbox verlängern ihre Partnerschaft rund um Rainbow Six Siege und BLAST R6 Esports bis 2027.

Ubisoft und Xbox Game Pass haben ihre Partnerschaft im Bereich Rainbow Six Siege und dem offiziellen Esports-Programm BLAST R6 Esports verlängert.

Die Zusammenarbeit wird damit für die kompetitiven Saisons 2026 und 2027 fortgesetzt und gemeinsam mit dem Turnierveranstalter BLAST umgesetzt. Ziel der Partnerschaft ist es, die globale Esports-Struktur rund um den Taktik-Shooter weiter auszubauen und neue Community-Aktivierungen zu ermöglichen.

Der Start der verlängerten Kooperation erfolgt beim BLAST R6 Major in Salt Lake City im Mai. Gleichzeitig markiert dieses Event die Rückkehr zum Format mit zwei Majors pro Jahr.

Im Verlauf der Saison sind mehrere In-Game- und Community-Aktivierungen geplant. Dazu zählen exklusive Inhalte für Game-Pass-Mitglieder, globale Esports-Events wie das November Major in Japan sowie das Six Invitational 2026 in Brasilien.

Zusätzlich sollen Community-Events, Creator-Aktivitäten und Giveaways Teil der neuen Partnerschaft sein. Game-Pass-Abonnenten erhalten zudem ab Juni exklusive In-Game-Vorteile in Rainbow Six Siege, weitere Inhalte sollen im Laufe des Jahres folgen.

Mit der verlängerten Kooperation setzen beide Unternehmen auf eine engere Verzahnung von Esports, Community und Game-Pass-Ökosystem.