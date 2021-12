Rainbow Six Siege: Winterliches Snow Brawl Event beginnt heute

Autor:, in / Rainbow Six Siege

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege startet heute ein Winterliches Snow Brawl Event.

Ubisoft gibt bekannt, dass das neue zeitlich begrenzte Event für Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Snow Brawl, das ab dem 14. Dezember beginnt und für drei Wochen bis zum 4. Januar spielbar sein wird. Snow Brawl führt einen verschneiten Capture the Flag-Modus ein, in dem die Flagge des gegnerischen Teams eingenommen und zur eigenen Basis zurückgebracht werden muss, um einen Punkt zu erhalten.

Der Trailer zu Snow Brawl kann hier angesehen werden:

Ausgestattet mit unbegrenzten Schneebällen als Hauptwaffe und dem Snowblast Launcher als Sekundärwaffe, werden die Spieler einen frostigen Kampf auf einer überarbeiteten Chalet Karte erleben. Flaggen können vom Halter oder durch das Ausschalten des Trägers freigesetzt werden.

Heruntergefallene Flaggen können zur Basis zurückgebracht werden, indem man sie aufhebt. Drei Treffer setzen Spieler außer Gefecht und schicken sie zum Respawn. Auf der Karte sind folgende Boosts verfügbar: Laufgeschwindigkeit, Feuerrate, Air Jab Munition und Gesundheitspakete. Das Team, das am Ende der 10-Minuten-Runde die meisten Punkte hat, gewinnt – bei Gleichstand geht es in die Verlängerung, und das Team, das im Sudden Death zuerst ein Tor erzielt, gewinnt.

In Snow Brawl treten zwei Teams gegeneinander an: Die Blue Blades bestehend aus Ash, Blackbeard, Buck, Montagne und Osa und die Orange Blizzard mit Castle, Frost, Rook, Thorn und Vigil.

Die Snow Brawl Kollektion enthält 45 winterliche Gegenstände, darunter Uniformen, Kopfbedeckungen, passende Waffenskins und Operator-Kartenporträts für die Mitglieder von Orange Blizzards und Blue Blades. Snow Brawl führt außerdem das Snowflake Bundle ein, welches einen Signaturwaffenskin, einen Universal Attachment Skin, einen Talisman und einen Hintergrund enthält.

Die Snow Brawl Sammelpakete können durch das Abschließen spezieller Event Herausforderungen oder durch den Kauf für 300 R6 Credits oder 12.500 Ansehen erhalten werden. Alle, die sich während des Snow Brawl Events ins Spiel einloggen, erhalten ein kostenloses Sammlungspaket und ein weiteres pro Woche, wenn sie die wöchentlichen Herausforderungen abschließen. Die Sammlungsgegenstände können auch als einzelne Pakete für 1680 R6 Credits erworben werden.