Rainbow Six Siege: Year 11 Final Mission Cinematic-Trailer setzt Fokus auf Phobos

Alles läuft auf Phobos hinaus: Ubisoft zeigt dramatischen Year‑11‑Trailer und kündigt Saisonstart für den 3. März an.

Ubisoft hat den „Final Mission“-Cinematic Trailer zu Rainbow Six Siege Year 11 veröffentlicht – und der Clip macht sofort klar, dass die Story‑Spannung rund um Phobos ihren Höhepunkt erreicht. Team Rainbow rückt im neuen Trailer geschlossen vor und bereitet sich auf die entscheidende Konfrontation vor.

Der Trailer dient als Auftakt für die neue Season, die am 3. März startet.Live‑Service‑Modell.