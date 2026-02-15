Rainbow Six Siege: Year 11 Final Mission Cinematic-Trailer setzt Fokus auf Phobos

Ubisoft hat den „Final Mission“-Cinematic Trailer zu Rainbow Six Siege Year 11 veröffentlicht – und der Clip macht sofort klar, dass die Story‑Spannung rund um Phobos ihren Höhepunkt erreicht. Team Rainbow rückt im neuen Trailer geschlossen vor und bereitet sich auf die entscheidende Konfrontation vor.
Der Trailer dient als Auftakt für die neue Season, die am 3. März startet.Live‑Service‑Modell.
Hätte mal Lust auf einen Film in Videospielgrafik, Trailer können die auf jeden Fall machen.