Rainbow Six Siege: Zehn Jahre Taktik-Action werden jetzt gefeiert

Rainbow Six Siege X startet durch: Zehn Jahre Taktik-Action werden jetzt neu entfacht!

Zum zehnten Jubiläum von Rainbow Six Siege blickt ihr auf eine Dekade zurück, in der der Taktik-Shooter mit intensiven Gefechten, markanten Operatoren und spielentscheidenden Momenten eine Ära geprägt hat.

Die Community hat über die Jahre Meilensteine geschaffen, die bis heute das Selbstverständnis von kompetitivem First-Person-Shooter-Gameplay formen.

Ubisoft richtet den Blick nun auf die Zukunft und erweitert das Franchise mit Rainbow Six Siege X, das auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC verfügbar ist und ein neues Kapitel innerhalb des taktischen Shooter-Genres aufschlägt.