Rainbow Six Siege: Zehn Jahre Taktik-Action werden jetzt gefeiert

Zum zehnten Jubiläum von Rainbow Six Siege blickt ihr auf eine Dekade zurück, in der der Taktik-Shooter mit intensiven Gefechten, markanten Operatoren und spielentscheidenden Momenten eine Ära geprägt hat.
Die Community hat über die Jahre Meilensteine geschaffen, die bis heute das Selbstverständnis von kompetitivem First-Person-Shooter-Gameplay formen.
Ubisoft richtet den Blick nun auf die Zukunft und erweitert das Franchise mit Rainbow Six Siege X, das auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC verfügbar ist und ein neues Kapitel innerhalb des taktischen Shooter-Genres aufschlägt.
hätte nicht erwartet dass es sich so lange hält, 10 jahre ist heutzutage schon echt ne hausnummer
das ist auch das einmzige ubisoft spiel, was so lange überlebt hat
Rainbow Six Vegas war genial.
Ein richtig schönes Taktisches Singleplayer Rainbow Six wäre mal wieder schön.
Von mir aus Vegas 3💁🏻
10 Jahre ist wirklich schön ne Zeit 👏.
Dachte das Spiel hätte nach 3-4 Jahren die Luft raus aber es ist wirklich ein großartiger Nischentitel – Gratulation zu 10 Jahren!
Das Spiel hält sich gut. Auch nach der langen Zeit immer noch beliebt.
Echt schon 10 Jahre? Das hätte ich nicht erwartet – Ich bin leider nie warm damit geworden. Mochte die alten Rainbow Six Teile viel lieber. Wenn ich daran denke, wie viele Stunden ich damals im RS:Vegas 1 und 2 Multiplayer versenkt habe 😁
Warum kam SIEGE eigentlich nochmal hoch? War doch eigentlich in der Versenkung verschwunden
Da Ubisoft zur Zeit einige Spiele ins Remake schickt, wie wäre es mit Rainbow Six Vegas I und II. Besagtes Spiel habe eine Zeit lang gespielt, hat durchaus Spaß gemacht.
Glückwunsch….10 Jahre und ich habe noch keines gezockt. Welcher Teil lohnt denn im Multiplayer?