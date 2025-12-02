Rainbow Six Siege: Zehn Jahre Taktik-Action werden jetzt gefeiert

20 Autor: , in News / Rainbow Six Siege
Image: Ubisoft

Rainbow Six Siege X startet durch: Zehn Jahre Taktik-Action werden jetzt neu entfacht!

Zum zehnten Jubiläum von Rainbow Six Siege blickt ihr auf eine Dekade zurück, in der der Taktik-Shooter mit intensiven Gefechten, markanten Operatoren und spielentscheidenden Momenten eine Ära geprägt hat.

Die Community hat über die Jahre Meilensteine geschaffen, die bis heute das Selbstverständnis von kompetitivem First-Person-Shooter-Gameplay formen.

Ubisoft richtet den Blick nun auf die Zukunft und erweitert das Franchise mit Rainbow Six Siege X, das auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC verfügbar ist und ein neues Kapitel innerhalb des taktischen Shooter-Genres aufschlägt.

  1. GuitarPunk94 5200 XP Beginner Level 3 | 02.12.2025 - 12:29 Uhr

    hätte nicht erwartet dass es sich so lange hält, 10 jahre ist heutzutage schon echt ne hausnummer

  3. LuNiSa 4600 XP Beginner Level 2 | 02.12.2025 - 12:38 Uhr

    Rainbow Six Vegas war genial.
    Ein richtig schönes Taktisches Singleplayer Rainbow Six wäre mal wieder schön.
    Von mir aus Vegas 3💁🏻

  5. JakeTheDog 117100 XP Scorpio King Rang 3 | 02.12.2025 - 12:46 Uhr

    Dachte das Spiel hätte nach 3-4 Jahren die Luft raus aber es ist wirklich ein großartiger Nischentitel – Gratulation zu 10 Jahren!

  7. DangerAron 2240 XP Beginner Level 1 | 02.12.2025 - 12:58 Uhr

    Echt schon 10 Jahre? Das hätte ich nicht erwartet – Ich bin leider nie warm damit geworden. Mochte die alten Rainbow Six Teile viel lieber. Wenn ich daran denke, wie viele Stunden ich damals im RS:Vegas 1 und 2 Multiplayer versenkt habe 😁

  8. Kreator78 51300 XP Nachwuchsadmin 5+ | 02.12.2025 - 13:04 Uhr

    Warum kam SIEGE eigentlich nochmal hoch? War doch eigentlich in der Versenkung verschwunden

  9. the-last-of-me-x 82075 XP Untouchable Star 1 | 02.12.2025 - 13:06 Uhr

    Da Ubisoft zur Zeit einige Spiele ins Remake schickt, wie wäre es mit Rainbow Six Vegas I und II. Besagtes Spiel habe eine Zeit lang gespielt, hat durchaus Spaß gemacht.

  10. daemon1811 36020 XP Bobby Car Raser | 02.12.2025 - 13:17 Uhr

    Glückwunsch….10 Jahre und ich habe noch keines gezockt. Welcher Teil lohnt denn im Multiplayer?

