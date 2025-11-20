Raji Kaliyuga: Episches Sequel steigt auf ein neues Niveau

Raji: Kaliyuga entfesselt kosmische Action auf Xbox und bald im Game Pass – das epische Sequel steigt auf ein neues Niveau!

Nodding Heads Games stellt mit Raji: Kaliyuga die direkte Fortsetzung zu Raji: An Ancient Epic vor und verlegt die Handlung sechs Jahre nach den Ereignissen des ersten Spiels.

Durch das Öffnen der Himmelstore durch den Asura-Kriegsherrn Mahabalasura eskaliert der Konflikt zu einem gewaltigen, kosmischen Krieg zwischen Sterblichen, Göttern, Asuras und mystischen Kräften.

Im Mittelpunkt stehen Raji, inzwischen ein erfahrener Krieger mit akrobatischen Kampfkünsten und dem Trishul, sowie ihr traumwandernder Bruder Darsh, dessen mächtige Siddhi-Fähigkeiten Zeit, Energie und Gravitation beeinflussen können. Beide Helden reisen zum Eternal Summit, wo sich entscheidet, ob das Universum gerettet oder zerstört wird.

Mit dem Wechsel vom isometrischen Action-Adventure zu einer Third-Person Perspektive modernisiert das Studio das gesamte Spielerlebnis und erweitert die Spielmechaniken um individuelles Ausweichen für Raji sowie ein komplexes Siddhi-System für Darsh. Dies schafft zwei unterschiedliche, tiefgreifende Kampfstile, die die Geschichte und das Gameplay deutlich aufwerten.

Raji: Kaliyuga erscheint als Xbox Play Anywhere Titel für Xbox Series X, Xbox Series S und Xbox auf PC und wird zusätzlich über den Xbox Game Pass verfügbar sein, wodurch das Sequel eines der ambitioniertesten Action-Abenteuer im kommenden Xbox Lineup wird.