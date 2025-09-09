Rally Arcade Classics: Precision & Chase veröffentlicht

Rally Arcade Classics erhält heute das Update Precision & Chase mit diesen Neuerungen.

Der spanische unabhängige Entwickler NETK2GAMES veröffentlicht heute das Update Precision & Chase für Rally Arcade Classics, dem Arcade-Rallyespiel mit Simulationsmechanik.

Dieses Update implementiert einen manuellen Getriebemodus, einen überarbeiteten Tachometer und fügt eine Online-Freundesliste mit Highscores hinzu, mit der Spieler die Rekorde anderer bekannter Piloten verfolgen können.

Rally Arcade Classics ist bereits auf Steam, PlayStation 5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch erhältlich und bietet eine nostalgische Rückbesinnung auf die Klassiker des Genres aus den 90er Jahren.

Das Spiel bietet 44 legendäre Autos aus verschiedenen Epochen (70er, 80er und 90er Jahre) mit einem lizenzbasierten Fortschrittssystem, sodass die Spieler ihre Fahrkünste trainieren müssen, um die Modi freizuschalten, bevor sie die legendären Autos fahren können. Damit wird eine simulationsartige Physik in ein ansonsten traditionelles Arcade-Erlebnis eingeführt.

Tour-, Arcade-, Rallye- und wöchentliche Events sind ebenfalls für verschiedene Stile und Vorlieben verfügbar.

Was ist neu im Precision & Chase-Update:

Die manuelle Ausrüstung wird verfügbar sein, und die Bewertungstabellen zeigen an, ob der Spieler die beste Zeit im manuellen oder automatischen Modus erzielt hat.

Ein Tachometer wird zur Benutzeroberfläche hinzugefügt und ersetzt die bisherige Leiste. Die manuellen Piloten verfügen über eine größere Benutzeroberfläche, um die Geschwindigkeit und Drehzahl zu überprüfen, und die automatischen Piloten haben ein Element, das während der Fahrt leichter zu konsultieren ist.

Eine Freundesliste wird zum Spiel hinzugefügt, sodass Spieler bis zu 25 Piloten hinzufügen können, denen sie genau folgen möchten.

Die Ranglisten werden überarbeitet. Neben der Angabe der vom Piloten verwendeten Ausrüstung können Sie nach verschiedenen Einstellungen filtern: Ihrer globalen Position, den Top 10 und Ihren Freunden.