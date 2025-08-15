Rally Arcade Classics: Umfangreiches Update im September

Das spanische Entwicklerstudio NETK2GAMES hat angekündigt, dass Rally Arcade Classics am 9. September 2025 das umfangreiche Update „Precision & Chase“ erhält.

Mit diesem Update wird ein manuelles Getriebesystem eingeführt, das euch mehr Kontrolle über das Fahrzeug ermöglicht. Zusätzlich ersetzt ein überarbeiteter digitaler Tacho die bisherige Anzeige.

Für Fahrer mit manueller Schaltung wird eine größere Anzeige mit Drehzahlmesser bereitgestellt, während automatische Fahrer eine vereinfachte Ansicht erhalten.

Ein weiteres zentrales Element des Updates ist die neue Online-Freundesliste, mit der ihr bis zu 25 bekannte Fahrer hinzufügen und deren Bestzeiten direkt vergleichen könnt.

Die Bestenlisten werden überarbeitet und bieten neue Filteroptionen, darunter globale Platzierung, Top 10 und die Zeiten eurer Freunde. Dabei wird auch angezeigt, ob die jeweilige Zeit mit manueller oder automatischer Schaltung erzielt wurde.

Rally Arcade Classics ist bereits für Steam, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch verfügbar. Das Spiel kombiniert klassische Arcade-Rallye-Elemente mit realistischen Fahrphysik-Systemen und bietet euch 44 Fahrzeuge aus den 70er-, 80er- und 90er-Jahren sowie 48 Strecken mit dynamischen Wetter- und Tageszeitbedingungen.

Der Fortschritt erfolgt über ein Lizenzsystem, bei dem ihr eure Fahrfähigkeiten unter Beweis stellen müsst, um neue Fahrzeuge und Modi freizuschalten. Neben Tour-, Arcade- und Rallye-Modi stehen auch wöchentliche Events zur Verfügung.