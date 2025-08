RARE: Ein Dank an die Fans weltweit, 40 Jahre Rare

Zum 40-jährigen Jubiläum richtet sich das britische Entwicklerstudio Rare mit einer persönlichen Botschaft an seine Community.

In einem Beitrag auf Social Media bedankt sich das Studio bei allen, die in den vergangenen Jahrzehnten auch nur eine einzige ihrer Spielwelten betreten haben – ob als treue Fans oder gelegentliche Besucher.

Das Studio blickt auf eine beeindruckende Geschichte zurück, die Kulttitel wie Banjo-Kazooie, Perfect Dark, Battletoads, Viva Piñata und Sea of Thieves hervorgebracht hat. Rare betont dabei die Bedeutung seiner Fangemeinde, die den kreativen Freiraum für das Team über Jahrzehnte hinweg ermöglicht hat.

Ob mit der Xbox, dem Nintendo 64 oder ganz aktuell mit Sea of Thieves – Rare bleibt ein prägender Name in der Videospielgeschichte und blickt mit dem 40. Jubiläum nicht nur zurück, sondern auch voller Spannung in die Zukunft.

Dazu gibt es neue Gamerpics und einen dynamischen Hintergrund für euch:

Xbox people! Want to be represented by a snack-brandishing astronaut? Fancy being greeted by a gaggle of cartoon mugs on your home screen? You’re in luck! New gamerpics and a character-filled dynamic background to mark 40 years of @RareLtd are available now. Enjoy. pic.twitter.com/2QLuMEsKuz

— Rare Ltd. (@RareLtd) August 4, 2025