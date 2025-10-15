RARE: Sea of Thieves Directer geht nach knapp 37 Jahren

Mit Gregg Mayles verlässt ein wertvoller und langjähriger Mitarbeiter das Entwicklerstudio RARE. Mit einem Posting auf Social-Media bestätigte der Videospieldesigner den Weggang selbst.
Schon im Juli gab einen Bericht, dass der Game Director von Banjo-Kazooie und Sea of Thieves das Unternehmen verlässt.
Jetzt ist es offiziell.
Mayles war knapp 37 Jahre bei RARE in verschiedenen Positionen beschäftigt. So fing er als Tester an und übernahm in den Jahren darauf unterschiedliche Rollen im Bereich Design.
Was er als Nächstes macht, darüber ist nichts bekannt.
