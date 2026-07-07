RARE: Xbox-Studio soll laut Insider-Bericht vor ungewisser Zukunft stehen

Die bevorstehenden Veränderungen bei Xbox könnten laut einem neuen Gerücht auch Rare betreffen. Ein Bericht des Journalisten Patrick Garratt sorgt für Spekulationen über die Zukunft des traditionsreichen Entwicklers.

Garratt schrieb in seiner aktuellen Ausgabe des EDGE-Newsletters Knowledge zu den nun eingetretenen Entlassungen bei Xbox, dass auch Rare von einer möglichen Umstrukturierung betroffen sein soll.

Kurz darauf bekräftigte Garratt seine Aussage auf der Plattform BlueSky und schrieb: „Mir wurde gestern Abend gesagt, dass Rare auf der Liste steht.“ Was genau damit gemeint ist, bleibt jedoch offen. Die Aussage könnte sowohl mögliche Stellenstreichungen als auch größere Veränderungen innerhalb des Studios bedeuten. Eine Schließung wurde nicht bestätigt.

Rare zählt zu den ältesten und bekanntesten Entwicklerstudios der Videospielbranche. Das britische Studio aus Twycross blickt auf eine mehr als 40-jährige Geschichte zurück und entwickelte zahlreiche Klassiker wie Donkey Kong Country, Banjo-Kazooie, Conker, GoldenEye 007 und Perfect Dark.

Microsoft übernahm Rare im Jahr 2002 und machte das Studio damit zur ersten großen Akquisition des Unternehmens im Gaming-Bereich. Der Kaufpreis lag damals bei rund 375 Millionen US-Dollar. Mit der Übernahme sicherte sich Microsoft unter anderem die Rechte an bekannten Marken wie Banjo-Kazooie und Conker.

In den vergangenen Jahren entwickelte sich Rare vor allem durch Sea of Thieves zu einem wichtigen Bestandteil des Xbox-Portfolios. Das Piraten-Abenteuer konnte über Jahre hinweg eine große Spielerschaft aufbauen und gehört zu den erfolgreichsten Live-Service-Titeln der Xbox Game Studios.

Ob Rare tatsächlich von den kommenden Maßnahmen betroffen sein wird und welche Auswirkungen eine mögliche Restrukturierung hätte, ist derzeit unklar. Microsoft und Rare haben sich bislang nicht offiziell zu den Gerüchten geäußert.