RATATAN: Action-Rhythmus-Roguelite erscheint 2025

Autor:, in / RATATAN

Game Source Entertainment (GSE) hat angekündigt, dass RATATAN im Jahr 2025 für PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 und Xbox Series X erscheinen wird.

RATATAN ist ein Spiel, das Rhythmus- und Side-Scroller-Action kombiniert und bis zu 4 Spieler im Online-Koop-Spiel unterstützt. Die Spieler besiegen Feinde, indem sie Befehle durch dynamische und leidenschaftliche Musik an die Cobuns senden, was für ein unterhaltsames Abenteuer mit spannenden Kämpfen sorgt, die mit Rhythmus und Action verwoben sind.

RATATAN ist ein rhythmisches Roguelike-Actionspiel, das in Zusammenarbeit zwischen Hiroyuki Kotani, dem Produzenten der bekannten Serie PATAPON, die 2007 für PSP erschien, und Tokyo Virtual Theory (TVT) entwickelt wurde. Der Spieler schlüpft in die Rolle des Ratatan und gibt mit magischen Instrumenten verschiedene Befehle an die Armeen von Cobun, die Feinde anzugreifen.

Zusätzlich zu den rhythmischen Angriffs- und Verteidigungssequenzen gibt es auch Aktionen, die es dem Ratatan ermöglichen, sich frei zu bewegen, mit einzigartigen Fähigkeiten für jeden Charakter, was die Musikalität des Spiels weiter vertieft. Die Spieler gelangen in den „Fiebermodus“, wenn sie den Rhythmussequenzen genau folgen. Im Fiebermodus ändert sich die Hintergrundmusik interaktiv, und die Figuren führen verschiedene Aktionen aus.

RATATAN enthält auch das beliebte Roguelike-System. In jedem Abenteuer erhalten Ratatan und sein Cobun in jedem Kampf zufällig unterschiedliche Power-Ups und Belohnungen. Die Spieler werden jedes Mal ein anderes Abenteuer erleben, wobei die verschiedenen Power-Ups unterschiedliche Effekte mit sich bringen und die Spielmöglichkeiten erweitern.

Mit Nelnal als Spiel-Illustrator und Charakterdesigner bietet RATATAN eine reichhaltigere Spielgrafik und mehr Charaktere als zuvor. Außerdem wurden viele neue Inhalte hinzugefügt, darunter ein brandneues System und Minispiele für Multiplayer. Es wird die TVT-eigene „Theory Engine“ nutzen, um eine schnelle und stabile Umgebung für Online-Multiplayer zu schaffen.