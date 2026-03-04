RATATAN: Rhythmus-Roguelite-Actionspiel bekommt endlich seinen finalen Release-Termin

Ratatan erscheint am 16.07.2026 für Nintendo Switch 2, PlayStation und Xbox Series X|S und setzt den Rhythmus der Patapon-Schöpfer fort.

Ratata Arts und TVT Co. haben bekannt gegeben, dass das Rhythmus-Roguelite-Actionspiel am 16.07.2026 für Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5 sowie Xbox Series X|S erscheint.

Die Ankündigung erfolgte im Rahmen der aktuellen Nintendo Indie World-Präsentation, in der erstmals die Version für Nintendo Switch 2 gezeigt wurde.

In Ratatan treffen taktisches Vorgehen und Musikgefühl aufeinander. Spieler stellen ihre eigene anpassbare Cobun-Armee zusammen und marschieren durch die sich stetig verändernde Welt von Redo. Rhythmusbasierte Gefechte bestimmen das Spielgeschehen, während sowohl ein Einzelspieler- als auch ein Mehrspielermodus unterstützt wird.

Bereits 2023 sorgte das Projekt für Aufmerksamkeit, als eine Kickstarter Kampagne mehr als 14.000 Unterstützer gewann und über 1,4 Millionen US-Dollar einspielte. Im September 2025 startete Ratatan auf dem PC im Early Access über Steam und verzeichnete im ersten Monat mehr als 100.000 Verkäufe. Seitdem veröffentlichte das Team mehrere kostenlose Updates für die PC-Version, weitere Inhalte sind angekündigt.

Zum Entwicklerteam zählen ehemalige Mitglieder von Sony Japan, darunter Hiroyuki Kotani. Mit dem Konsolenrelease am 16.07.2026 erreicht Ratatan nun den nächsten großen Meilenstein seiner Entwicklungsgeschichte.