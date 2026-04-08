Raven Software: Mitbegründer Brian Raffel beendet Karriere nach 36 Jahren

Eine prägende Figur der Videospielbranche zieht sich zurück: Brian Raffel, Mitgründer von Raven Software, hat nach 36 Jahren in der Spieleindustrie seinen Ruhestand bekannt gegeben. Das Studio ist unter anderem für seine Arbeiten an der Call of Duty-Reihe bekannt.

Raffel gründete Raven Software im Jahr 1990 gemeinsam mit seinem Bruder Steve. Seit der Gründung war er als Vizepräsident tätig und übernahm 1997 die Rolle des Studioleiters. In den folgenden Jahrzehnten prägte er maßgeblich die Entwicklung des Studios und dessen Wachstum innerhalb der Branche.

Im Jahr 2024 wurde Raffel gemeinsam mit Dave Pellas zum Co-Studioleiter ernannt. Nach der Übernahme von Raven Software durch Activision im Jahr 1997 übernahm er zudem eine Position als Vizepräsident beim Publisher und begleitete zahlreiche wichtige Projekte.

In einem Statement äußerte sich Raffel selbst zu seinem Abschied und blickte dankbar auf seine Karriere zurück. Besonders hob er die Zusammenarbeit mit seinem Bruder sowie die gemeinsame Entwicklung des Studios hervor. Auch die Teams, die Projekte und die Unternehmenskultur nahm er als prägende Elemente seines beruflichen Weges wahr.

Raven Software würdigte Raffels Einfluss ebenfalls und betonte, dass seine Führung das Studio durch eine sich stetig verändernde Branche begleitet habe. Unter seiner Mitwirkung entstanden zahlreiche bekannte Titel, darunter Hexen, Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy, X-Men Legends und Wolfenstein. Zudem spielte er eine zentrale Rolle bei der Weiterentwicklung der Call of Duty-Reihe.

Auch die Bedeutung seines Engagements für den Standort Madison, Wisconsin, wurde hervorgehoben. Dort trug er dazu bei, eine aktive Entwickler-Community aufzubauen und jungen Talenten den Einstieg in die Branche zu ermöglichen.

Mit seinem Rückzug endet eine Ära für Raven Software und die Spieleindustrie, die durch seine Arbeit über Jahrzehnte hinweg geprägt wurde.