In Ravenlok erwartet euch ein buntes Abenteuer. Ihr seid die Auserwählte um eine Prophezeiung zu erfüllen.

Begibt euch auf eine bezaubernde Reise in Ravenlok und erlebt ein wunderschönes Märchenabenteuer. Ihr werdet Teil einer fesselnden Geschichte über eine junge Heldin, die dazu bestimmt ist, eine gefährliche Prophezeiung zu erfüllen.

Nach eurer Begegnung mit einem mystischen Spiegel werdet ihr in eine skurrile Welt entführt, die von der finsteren Dunkelheit einer tyrannischen Königin heimgesucht wird. Das Schicksal erwartet euch alle in diesem unvergesslichen und herzerwärmenden Abenteuer.

Taucht ein in ein aufregendes Abenteuer und kämpft gegen furchterregende Bestien und gewaltige Monster in Echtzeitkämpfen. Führt euer Schwert und Schild und nutzt die euch verliehenen magischen Fähigkeiten sowie ein Arsenal von Bomben, um Feinde in epischen Bosskämpfen zu besiegen!

Betretet eine verzauberte Welt, in der ihr neugierige Kreaturen trefft und ihnen bei ihren Problemen helft, um gegen die sich ausbreitende Dunkelheit anzukämpfen. Entdeckt den skurrilen Pilz-Wald, löst Rätsel im Maskenpalast und enthüllt die Geheimnisse des Labyrinths in einer wundervollen Welt, die auf den Kopf gestellt wurde!

Taucht ein in eine zauberhafte Geschichte voller Spannung und Emotionen und stellt euch den Herausforderungen, um Ravenlok vor der Dunkelheit zu retten. Lasst euch von diesem fantastischen Abenteuer verzaubern und entdeckt eure wahre Bestimmung! Im neusten Video zeigen wir euch den Einblick in diese Welt, sodass ihr euch gut informiert in den Kampf stürzen könnt. Ravenlok ist nämlich ab sofort im Xbox Game Pass Abo erhältlich.

